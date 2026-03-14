Dolly Parton ist wieder da: „Ich war erschöpft und ausgebrannt“

Dolly Parton ist zurück – und sie hat eine herzliche Botschaft für ihre Fans.

Als die Country-Ikone am Freitag im Dollywood in Tennessee auftrat, um die 41. Saison des Freizeitparks zu feiern, betrat sie die Bühne mit ihrer charakteristischen Hochfrisur und einem breiten Lächeln im Gesicht. „Ich habe eine Menge Dinge getan. Ich war nicht auf Tour, wie ihr wisst, ich hatte ein paar kleine gesundheitliche Probleme, und wir kümmern uns gut darum“, sagte Parton, die ihre Las-Vegas-Konzerte gegen Ende 2025 verschoben hatte, um sich nicht näher bezeichneten Eingriffen zu unterziehen. Die Verschiebungen kamen nur wenige Monate nach dem Tod ihres Mannes Carl Dean im Alter von 82 Jahren. Das Paar war fast sechs Jahrzehnte lang verheiratet gewesen, und Parton hatte ihn in Interviews im Laufe ihrer Karriere immer wieder liebevoll gelobt.

„Ich war irgendwie erschöpft und ausgebrannt – von der Trauer um Carl und vielen anderen kleinen Dingen, die sich angesammelt hatten“, fuhr Parton fort. „Ich musste mich wieder aufbauen – seelisch, emotional und körperlich. Aber alles ist gut. Es hat mich nicht aufgehalten“, sagte sie, bevor sie kurz von einer verirrten Haarsträhne abgelenkt wurde und scherzte: „Ich bin wieder ganz normal.“

Treue bis ins Jenseits

Über Dean sprach Parton mit den Worten: „Ich glaube nicht, dass ich noch einmal heiraten werde. Ich glaube, Carl Dean wartet auf der anderen Seite auf mich. Und wenn ich an den Himmelspforten mit jemand anderem auftauchen sollte, würde ihm das gar nicht gefallen. Er würde sagen: ‚Wer ist denn dieser Kerl? Lass ihn draußen vor den Toren, und wenn der Herr ihn haben will, holt er ihn selbst rein. Du kommst jetzt zu mir!’“

Partons und Deans 50. Hochzeitstag hatte die Musikerin unter anderem zu ihrem 2016er Album voller Liebeslieder, „Pure & Simple“, inspiriert. „Ich dachte einfach an all die verschiedenen Farben der Liebe im Laufe der Jahre“, erzählte Parton damals ROLLING STONE. „Ich dachte: ‚Na gut, ich schreibe über meine Beziehung mit Carl. Es ist einfach eine schlichte, unkomplizierte Beziehung‘ – so fing es an, und dann dachte ich: ‚Warum schreibe ich nicht gleich ein ganzes Album mit Liebesliedern?’“

Broadway und ein letzter Rat

Am Freitag verriet Parton außerdem, dass sie gerade Songs für ihr kommendes Broadway-Musical umschreibe, das diesen Herbst in New York Premiere feiern soll. Auf die Frage eines Zuschauers, welcher Leitsatz sie durchs Leben begleite, antwortete Parton: „Vergiss nie, wer du bist, vergiss nie, woher du kommst, und kehr immer wieder nach Hause zurück. Man kann in seinem Herzen und in seinen Gedanken immer nach Hause zurückkehren.“