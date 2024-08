Donald Trump behauptet mit Foto-Fakes, Taylor Swift würde ihn unterstützen

Donald Trump hat via Truth Social eine Reihe von Fotos geteilt, die laut „Variety“ mithilfe von Künstlicher Intelligenz so bearbeitet wurden, dass sie den Eindruck vermitteln, Taylor Swift und ihre Fans würden sich für Trump als nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten aussprechen.

Auf einem KI-Bild heißt es: „Swifties für Trump“

Bei genauerer Betrachtung würden „Variety“ zufolge die Bilder, die der Republikaner am Sonntag, den 18. August, veröffentlicht hat, nachträglich verändert. So gibt es einen Screenshot, der die weibliche Anhängerschaft des US-Popstars auf einem X-Beitrag mit Shirts zeigt, auf denen die Aufschrift „Swifties für Trump“ prangert.

Ein anderer Screenshot fokussiert sich auf die aufgrund von Terror-Warnung ausgesprochene Absage der Wien-Swift-Konzerte, die laut des (wohl eigentlich satirisch gemeinten) Artikels mit sich gebracht habe, dass die 34-Jährige nun klar für Trump einstehen würde.

Weiterhin findet sich in seiner Bilderauswahl eine Taylor Swift in der Uncle-Sam-Aufmachung wieder, die plötzlich zu sagen hat: „Taylor will, dass du Donald Trump wählst.“ Der Kommentar des US-Politikers und Unternehmers dazu: „Ich nehme an.“

Wann meldet sich Taylor Swift wirklich zu Wort?

Swift selbst hat sich bisher nicht zu dem Trump-Foto-Dump geäußert. Jedoch fehlt von ihr generell momentan eine deutliche Positionierung in Bezug auf die anstehende US-Wahl. Polit-Insider:innen zufolge soll ihr Team aber wohl ein sehr gutes Timing-Gespür haben und dementsprechend würde ihr erwarteter Push von der Demokraten-Kandidatin Kamala Harris nur noch eine Frage der Zeit bzw. des passenden Zeitpunkts sein.