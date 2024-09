„Swifties for Kamala“: Taylor-Swift-Fans sammeln Spenden

Taylor Swift hat sich offiziell hinter Kamala Harris, die demokratische Präsidentschaftskandidatin, gestellt und ihre Fans nicht nur damit begeistert, sondern auch tatsächlich zum Handeln animiert.

Ihr Instagram-Post, in dem sie ihre Wahlentscheidung bekannt gab, sammelte 9,4 Millionen Likes und führte laut „The Hollywood Reporter“ dazu, dass 337.826 Menschen die Webseite zur Wahlregistrierung besuchten. Selbst größere Spendensummen für das Team der Demokraten konnten nach Swifts Statement gesammelt werden – auch dank der „Swifties for Kamala“-Bewegung.

Am Dienstagabend (10. September), nach der TV-Debatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump, erklärte die Sängerin auf Instagram, dass sie ihre Stimme bei den Präsidentschaftswahlen 2024 für Harris und deren Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz abgeben wird. In ihrem Beitrag ging sie auf die Wichtigkeit ein, sich als Wähler:in zu informieren: „Wenn du noch nicht dazu gekommen bist, jetzt ist der perfekte Moment, um dich über die relevanten Themen und die Positionen der Kandidaten zu informieren.“ Besonders betonte die 34-Jährige auch die Gefahren der Verbreitung von Fehlinformationen durch Künstliche Intelligenz. Zuvor war auf einer Website ein KI-generiertes Double von ihr aufgetaucht, das Donald Trump die Unterstützung zusicherte. „Es hat mich zu dem Schluss gebracht, dass ich als Wählerin sehr transparent über meine tatsächlichen Pläne für diese Wahl sein muss. Der einfachste Weg, Fehlinformationen zu bekämpfen, ist die Wahrheit“, erklärte sie.

So geht „Swifties for Kamala“

Die „Swifties for Kamala“-Bewegung, eine Fangruppe, die sich für den Support von Kamala Harris gebildet hat, feiert Swifts öffentliche Stellungnahme und ließ im Social-Beitrag verlauten: „Wir haben nie daran gezweifelt, dass Taylor zur richtigen Zeit ihre Unterstützung zeigt, denn ihre Werte stimmen mit denen von Harris und unserer Gemeinschaft überein“,.

Seit ihrer Gründung hat die Bewegung bereits Ergebnisse erzielt: Über 3.500 aktive Freiwillige, mehr als 280.000 Follower:innen auf Social Media und rund 150.000 US-Dollar an Spenden für die Harris-Kampagne sind laut „The Hollywood Reporter“ dabei schon herumgekommen. Zudem haben sie mehr als 90.000 Menschen dazu bewegt, ihre Wählerregistrierung zu überprüfen. Durch den Verkauf von Merchandise wie Freundschaftsarmbändern, wurden zudem über 13.000 US-Dollar für die Wählerregistrierung gesammelt.

Die Swifties hoffen, dass das Engagement ihres Idols noch mehr Menschen dazu motiviert, sich an der Wahl zu beteiligen. „Taylor hat uns immer dazu inspiriert, furchtlos zu sein und unsere Stimme zu erheben. Jetzt sind wir bereit, unsere Bemühungen auf die nächste Stufe zu heben, während wir uns auf die heiße Phase der Wahlkampagne zubewegen.“

Von Instagram zum Recherche-Check

Der Einfluss der US-Amerikanerin ist enorm: Ihre erste politische Unterstützung im Jahr 2018 sorgte bereits für einen Anstieg an Wählerregistrierungen, und auch diesmal zeigt sich ein ähnlicher Effekt. Laut der US-Regierung besuchten über 337.000 Menschen die Wahlregistierungsseite „Vote.gov“, nachdem Swift ihren Post veröffentlicht hatte.

Auch finanziell hat ihre Unterstützung Wirkung gezeigt: In den Stunden nach der Debatte zwischen Harris und Trump sammelte „Swifties for Kamala“ 12.000 US-Dollar an Spenden.

Was Trump dazu sagt

Auf der anderen Seite äußerte sich Donald Trump am Mittwoch, den 11. September auf „Fox News“ zu Swifts Unterstützung und bezeichnete die Sängerin als „sehr liberale Person“. Er fügte hinzu: „Sie wird wahrscheinlich einen Preis dafür zahlen müssen.“

Taylor Swift hat sich seit den Zwischenwahlen 2018 immer wieder politisch geäußert und Kandidaten der Demokratischen Partei unterstützt. In ihrer Netflix-Dokumentation „Miss Americana“ sprach sie über ihre Entscheidung, sich stärker in politische Themen einzubringen und die Bedeutung, auf „der richtigen Seite der Geschichte“ zu stehen.