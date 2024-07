Donald Trump hat viele Pläne für seine zweite Amtszeit, auch wenn er öffentlich so tut, als wüsste er nichts davon.

Anfang Juli versuchte der ehemalige Präsident, sich vom Projekt 2025 zu distanzieren, und behauptete, er wisse „nichts“ über das „Mandat für Führung“ der Heritage Foundation, die 887-seitige politische Agenda der Konservativen für den nächsten republikanischen Präsidenten.

Der Plan bietet eine erschreckende Vision für Amerika, die die Heritage Foundation unbedingt umsetzen will. „Wir befinden uns im Prozess der zweiten amerikanischen Revolution, die unblutig bleiben wird, wenn die Linke es zulässt“, sagte der Präsident der Gruppe, Kevin Roberts, Anfang Juli, nachdem der Oberste Gerichtshof entschieden hatte, dass Präsidenten vor Strafverfolgung geschützt sind.

Trumps Versuche, sich von dem Projekt zu distanzieren, sind nicht sehr überzeugend. ROLLING STONE hat mindestens sieben Mitglieder des Republikanischen Nationalkomitees identifiziert, die mit der Ausarbeitung der GOP-Plattform zur Vorbereitung einer zweiten Amtszeit Trumps beauftragt sind und Verbindungen zum Projekt 2025 der Heritage Foundation haben. Enge Berater und ehemalige Kabinettsmitglieder, die dem früheren Präsidenten gedient haben, darunter der Berater Stephen Miller, der ehemalige Personaldirektor des Weißen Hauses John McEntee und der ehemalige Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung Ben Carson, wurden mit dem Projekt in Verbindung gebracht.

Trump und seine Verbündeten sind sich des Projekts 2025 sehr wohl bewusst und sind bereit, den Plan am Tag nach Trumps Vereidigung für eine zweite Amtszeit in die Tat umzusetzen. Hier finden Sie alles, was Sie über das Projekt 2025 wissen müssen, und was es für die Zukunft des Lebens in den Vereinigten Staaten bedeuten könnte.

Was ist das Projekt 2025?

Projekt 2025 ist die Kurzform für das „2025 Presidential Transition Project“ der Heritage Foundation. Der Plan wird von der rechtsgerichteten Denkfabrik als „die vereinte Anstrengung der konservativen Bewegung beschrieben, um für die nächste konservative Regierung bereit zu sein, die am 20. Januar 2025 um 12:00 Uhr mittags regiert“.

„Es reicht nicht aus, dass die Konservativen die Wahlen gewinnen“, schreibt die Gruppe auf ihrer Website. „Wenn wir das Land aus dem Griff der radikalen Linken befreien wollen, brauchen wir sowohl ein Regierungsprogramm als auch die richtigen Leute, die bereit sind, dieses Programm am ersten Tag der nächsten konservativen Regierung umzusetzen. Das Projekt stützt sich auf vier Säulen, die zusammen den Weg für eine effektive konservative Regierung ebnen werden: eine politische Agenda, Personal, Ausbildung und ein 180-Tage-Handbuch.

Im Wesentlichen ist das Presidential Transition Project ein Leitfaden und ein Handbuch für eine potenzielle zweite Trump-Administration, wie man eine lange Liste konservativer Ziele erreichen und die Regierung und die amerikanischen Institutionen nach seinem Vorbild umgestalten kann. Trump war während seiner ersten Amtszeit den Zielen des Heritage Project gegenüber sehr aufgeschlossen, und es gibt viele Gründe zu glauben, dass er ihren Plan übernehmen würde, wenn er eine weitere Amtszeit gewinnen würde.

Was beinhaltet das Projekt 2025?

Die fast 900 Seiten, die das Mandat für die Führung des Projekts 2025 umfassen, behandeln alles von Abtreibung und Einwanderung bis hin zur Zukunft der Bundesbehörden und Bürgerrechtsgesetze.

Entscheidend für die Umsetzung des Projekts 2025 ist der Gedanke, dass „Personal gleichzusetzen ist mit Politik“. Die Macher des Projekts haben die Arbeit an einer Datenbank hyperkonservativer Trump-Loyalisten angepriesen, die „Lebensläufe sammeln und Tausende potenzieller Bewerber vor dem 20. Januar 2025, wenn der nächste Präsident sein Amt antritt, überprüfen“ würde. Dies würde natürlich die Zwangsentlassung Tausender aktueller Regierungsmitarbeiter erfordern.

Diese Beauftragten und Mitarbeiter wären mit der Umsetzung der umfassenderen Agenda des Projekts betraut, zu der auch Vorschläge gehören, die Amerikas Herangehensweise an mehrere Schlüsselfragen überarbeiten würden:

Abtreibung:

Das Projekt 2025 ruft dazu auf, alle möglichen staatlichen Hebel in Bewegung zu setzen, um den Zugang zu Abtreibungen zu erschweren und die reproduktive Gesundheitsversorgung einzuschränken. Der Plan sieht vor, die FDA-Zulassung für gängige Abtreibungsmedikamente wie Mifepriston aufzuheben oder ihre Verwendung anderweitig einzuschränken, den Zugang zu Notfallverhütungsmitteln wie der Pille danach und der Spirale einzuschränken und die von der Biden-Regierung eingerichtete Reproductive Healthcare Access Task Force aufzulösen und durch regierungsweite Richtlinien zur Förderung einer Anti-Abtreibungspolitik zu ersetzen.

Roger Severino, der unter Trump das Amt für Bürgerrechte im Gesundheitsministerium leitete, schrieb im Kapitel über das Gesundheitsministerium, dass „die FDA ethisch und rechtlich verpflichtet ist, ihre ursprüngliche Zulassung von Mifepriston zu überdenken und zurückzuziehen“ und dass Abtreibungspillen „die größte Bedrohung für ungeborene Kinder darstellen“. Der Plan würde auch Bundesbehörden zum Zweck der „Abtreibungsüberwachung“ einsetzen.

Klima:

Das Projekt 2025 fordert die Rücknahme von Emissionsvorschriften und die Umkehrung aller Fortschritte der Regierung Biden bei der Bekämpfung der Klimakrise. Der Plan würde den Inflation Reduction Act demontieren, die Förderung fossiler Brennstoffe auf öffentlichem Land erhöhen, Programme für saubere Energie abschaffen, die Umweltschutzbehörde entkernen und weitere Maßnahmen ergreifen, die Amerikas Weg in die Klimakatastrophe beschleunigen würden. In dem Plan heißt es ausdrücklich, dass die Vereinigten Staaten „verpflichtet sind, riesige Öl-, Gas- und Kohleressourcen zu erschließen“, und es wird gefordert, „die Konzentration auf die Klimakrise und grüne Subventionen“ zu beenden.

Einwanderung:

Das Projekt 2025 dient auch als Blaupause für eine härtere Gangart bei der Einwanderung. Es fordert die Abschaffung von Visa, die Einwanderern, die Opfer von Verbrechen und Menschenhandel geworden sind, einen legalen Status gewähren, die massenhafte Verhaftung und Abschiebung von Einwanderern ohne Papiere, die Einschränkung der Berechtigung für Asylanträge und die Einführung von Gebühren für das Antragsverfahren sowie die Fertigstellung der Grenzmauer. Der Plan schlägt auch einen „kreativen und aggressiven Ansatz“ vor, um gegen Drogenkartelle vorzugehen.

ROLLING STONE berichtete Anfang des Jahres, dass Trump vorgeschlagen hat, Killerkommandos nach Mexiko zu schicken, um die Anführer der Kartelle auszuschalten – unabhängig davon, ob die mexikanische Regierung mit diesem Plan einverstanden ist.

Und das sind nur die Grundzüge – praktisch jeder Aspekt der derzeitigen Aufgaben der Bundesregierung wird durch das Maßnahmenpaket abgedeckt. Das Projekt 2025 würde auch politische Maßnahmen kodifizieren, die die rechtliche, soziale und medizinische Diskriminierung von LGBTQ+-Amerikanern vorantreiben, die Körperschaftssteuersätze senken und das Budget der Steuerbehörde erheblich kürzen sowie viele andere rechte Fantasien erfüllen.

Bildungsministerium und das Ministerium für Innere Sicherheit würden abgeschafft, und das Justizministerium würde zu einem Instrument der Vergeltung

Kritisch anzumerken ist, dass viele der Befugnisse, die derzeit auf die Regierungsbehörden verteilt sind, unter direktere Kontrolle des Präsidenten gestellt werden würden. Das Bildungsministerium und das Ministerium für Innere Sicherheit würden abgeschafft, und das Justizministerium würde zu einem Instrument der Vergeltung. Die Umstrukturierung würde eine konservative Ideologie fördern, die als „unitary executive theory“ bekannt ist, eine Rechtstheorie, die besagt, dass der amerikanische Präsident die direkte Kontrolle über die gesamte Politik der unter dem Dach der Exekutive angesiedelten Behörden hat, und die die Möglichkeiten der anderen Regierungszweige, die Befugnisse des Präsidenten zu kontrollieren, erheblich schwächt.

Wer ist an dem Projekt 2025 beteiligt?

Das Projekt wird von der Heritage Foundation koordiniert, die sich dabei von vielen ehemaligen Beamten der Trump-Administration beraten lässt.

Im Inhaltsverzeichnis und in der Einleitung des Hauptdokuments von Project 2025 finden sich viele prominente Namen aus Trumps Umfeld, darunter der ehemalige Trump-Beamte für Heimatschutz Ken Cuccinelli, der ehemalige Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung Ben Carson und der ehemalige Berater des Weißen Hauses Peter Navarro.

Auf seiner Website listet das Projekt 2025 über 100 Partnerorganisationen auf, die als Mitglieder des Projektbeirats tätig sind. Dazu gehören prominente Pro-Trump-Gruppen wie America First Legal, Moms for Liberty, die National Rifle Association, Turning Point USA und Susan B. Anthony Pro-Life America.

Zu diesen Persönlichkeiten gehört auch Russell Vought, der ehemalige Direktor des Office of Management and Budget unter Trump, der jetzt als politischer Direktor für die Plattform 2024 des Republikanischen Nationalkomitees fungiert und auch das Kapitel des Projekts 2025 über das Präsidialamt verfasst hat.

Vought ist ein führender Kandidat für den Posten des Stabschefs im Weißen Haus, sollte Trump im November triumphieren. Der leitende Berater des Projekts 2025, John McEntee – Trumps ehemaliger Leiter des Personalbüros im Weißen Haus, der jetzt ein rechtsgerichteter TikTok-Bro ist – ist ebenfalls ein Top-Kandidat für die Verwaltung, wahrscheinlich in der Rolle eines Vollstreckers.

Was hat Trump über das Projekt 2025 gesagt?

Trump versuchte, sich vom Projekt 2025 zu distanzieren, kurz nachdem der Präsident der Heritage Foundation, Kevin Roberts, im Juli gesagt hatte, Amerika befinde sich „im Prozess der zweiten amerikanischen Revolution, die unblutig bleiben wird, wenn die Linke es zulässt“.

„Ich weiß nichts über das Projekt 2025“, schrieb er auf Truth Social. „Ich habe keine Ahnung, wer dahinter steckt. Ich stimme mit einigen der Dinge, die sie sagen, nicht überein und einige der Dinge, die sie sagen, sind absolut lächerlich und abgrundtief. Was auch immer sie tun, ich wünsche ihnen Glück, aber ich habe nichts mit ihnen zu tun“.

Seine Behauptung, er wisse „nichts“ über das Projekt, ist – gelinde gesagt- zweifelhaft.

In der folgenden Woche versuchte Trump erneut, sich von Projekt 2025 zu distanzieren. „Ich weiß nichts über das Projekt 2025“, schrieb er auf Truth Social. „Ich habe es nicht gesehen, habe keine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist, und habe, im Gegensatz zu unserer sehr gut aufgenommenen republikanischen Plattform, nichts damit zu tun. Die linksradikalen Demokraten haben jedoch einen großen Tag, an dem sie versuchen, mich in jede Politik hineinzuziehen, die gesagt oder erklärt wird. Das ist reine Desinformation ihrerseits.“

Was sagen Biden und die Demokraten über das Projekt 2025?

Bidens Wahlkampagne und die Demokraten im Kongress haben seit der Debatte vor dem Projekt 2025 gewarnt. „Er versucht, seine Verbindungen zur extremen Agenda des Projekts 2025 seiner Verbündeten zu verbergen“, sagte Biden in einer Erklärung, die nach Trumps Dementi, er habe von dem Projekt gewusst, veröffentlicht wurde. „The only problem? Es wurde für ihn geschrieben, von denen, die ihm am nächsten stehen. Das Projekt 2025 sollte jeden einzelnen Amerikaner erschrecken.“

Bidens Kampagne hat sich auch in den sozialen Medien dazu geäußert, unter anderem in einem langen X-Thread, in dem die mit Trump verbundenen Republikaner hervorgehoben werden, die den Vorschlag mitverfasst haben. Biden erwähnte das Projekt 2025 und seine Bedeutung für die Vereinigten Staaten jedoch nicht während der Debatte, als er die Aufmerksamkeit von mehreren Millionen Wählern hatte.