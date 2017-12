Weiterlesen Der Twitter-Account von Donald Trump wurde deaktiviert Die Freude währte leider nicht lange. In Amerika ist der Winter eingebrochen und plötzlich ist es richtig, richtig kalt geworden: Im Bundesstaat Pennsylvania sind 165 Zentimeter Schnee gefallen und der Notstand wurde ausgerufen. Örtlich sanken die Temperaturen teilweise auf bis zu -38 Grad Celsius. Doch Donald Trump nutzt den Winter mal wieder für seine ganz eigene Agenda und verkehrte Weltanschauung.

So hat er sein liebstes Instrument zur Hand genommen: Twitter. Dort hat er folgenden Tweet abgesetzt:

„Im Osten könnte es die kälteste Silvesternacht aller Zeiten werden. Vielleicht könnten wir ein bisschen von der guten alten Erderwärmung nutzen, für die unser Land, aber kein anderes sonst, hätte Billionen an Dollar bezahlen sollen, um uns dagegen zu schützen. Zieht euch warm an!“

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017

Erst im Juni 2017 kündigte Donald Trump den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen an und überhaupt glaubt er, dass Klimawandel nur eine Erfindung der Chinesen sei, die Amerika schaden soll. Belege für den Klimawandel von renommierten Wissenschaftlern ignoriert er regelmäßig oder straft sie als Lüge ab.

Sturm der Empörung

Sein Kommentar auf Twitter brachte mal wieder viele negative Reaktionen, außerdem stellte er seine eigene Unwissenheit zur Schau, wie auch die demokratische US-Abgeordnete Pramila Jayapal erkannte:

„Wetter ist nicht das gleiche wie Klima. Der Präsident sollte das verstehen. So schwer ist es nicht.“

In 2017, there were about three record high temperatures in the U.S. for every record low temperature. Weather is not the same as climate. The president should be able to understand that. It isn't hard. https://t.co/piwHcvZWbH https://t.co/7EFkR5SmUN — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) December 29, 2017

Der globale Umweltwissenschaftler Jon Foley geht sogar noch einen Schritt weiter und nennt ein anschauliches Beispiel, das sogar Trump verstehen müsste:

„Glaub es oder nicht, aber der globale Klimawandel ist sehr real, auch wenn es vor dem Trump Tower gerade kalt sein sollte. Es gibt auch immer noch Hunger auf der Welt, auch wenn du gerade einen Big Mac gegessen hast.“

Believe it or not, global climate change is very real even if it’s cold outside Trump Tower right now. Just like there is still hunger in the world, even if you just had a Big Mac. https://t.co/VCGyGRWGCJ — Jon Foley (@GlobalEcoGuy) December 29, 2017

In einem weiteren Tweet schreibt er:

„Die Wissenschaft und nationale Sicherheit für ideologische Beweggründe zu ignorieren, ist gefährlich.“

Ignoring science, and national security, for ideological reasons is dangerous. https://t.co/d0vbMipUHn — Jon Foley (@GlobalEcoGuy) December 28, 2017

Und auch Schauspieler Tommy Campbell bringt es gut auf den Punkt und fasst den Tweet von Trump in einem kurzen Satz perfekt zusammen:

„Du bist so dumm, dass es wehtut.“