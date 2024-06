Ein demnächst erscheinendes Buch über Donald Trump und die Auswirkungen seiner erfolgreichen Reality-TV-Serie „The Apprentice“ enthält – aus irgendeinem Grund – einige neue Meinungen von ihm gegenüber Taylor Swift.

Der Auszug wurde in „Variety“ veröffentlicht, da der Mitherausgeber der Publikation, Ramin Setoodeh, das kommende Buch „Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass“ (erscheint am 18. Juni, Termin / Verlag für Deutschland noch unbekannt) geschrieben hat. Setoodeh befragte Trump in einem Interview im November letzten Jahres, inmitten des großen Erfolgs des ersten Jahres der „Eras“-Tour, zu Swift.

Donald Trump: „Wahrscheinlich mag Taylor Swift Trump nicht“

Trumps Antwort wird wahrscheinlich niemanden überraschen: Sie konzentrierte sich hauptsächlich auf Swifts Aussehen und ging dann auf ihre angebliche Politik ein. Trump schaffte es sogar, von sich selbst in der dritten Person zu sprechen. „Ich denke, sie ist wunderschön – sehr schön!“, sagte Donald Trump. „Ich denke, sie ist liberal. Wahrscheinlich mag sie Trump nicht. Ich höre, sie ist sehr talentiert. Ich finde sie sogar sehr schön – ungewöhnlich schön.“

Der Austausch bot einen kleinen Einblick in die bizarren Abläufe in Donald Trumps Gehirn. Er befragte Setoodeh weiter über Swifts politische Einstellung und fragte: „Ist sie liberal, oder ist das nur gespielt? Ist sie legitim liberal? Ist das nicht nur gespielt? Es überrascht mich, dass ein Country-Star erfolgreich sein kann, wenn er liberal ist.“

Durch ihr 2014 veröffentlichtes 5. Studioalbum „1989“ hat Taylor Swift das Genre Country endgültig verlassen. Mit „Shake it off“, „Blank Space“ und „Bad Blood“ wandte sich die Sängerin dem Pop zu. Donald Trump scheint den Wechsel nicht mitbekommen zu haben – oder nicht wahrhaben zu wollen. Nachdem Setoodeh angemerkt hatte, dass Swift seit Jahren keine Country-Musik mehr gemacht habe, folgte Trump seinem eigenen Gedankengang und sagte: „Garth Brooks ist liberal. Erklären Sie das! Wie kann das sein? Aber er ist liberal. Das ist so eine Sache …“

Donald Trump hoffte auf Swift-Support

Nachdem Taylor Swift während der Wahl 2016 geschwiegen hat, hat sie sich mittlerweile häufiger gegen Donald Trump ausgesprochen und Joe Biden bei der Wahl 2020 unterstützt. Aber trotz ihrer Opposition gegen ihn, ist Trump nie wirklich auf Swift losgegangen, so wie er es bei seinen anderen Gegner:innen getan hat. Im Februar dieses Jahres schien er sogar zuversichtlich zu sein, dass Swift ihn dieses Mal unterstützen würde. Zu diesem Entschluss kam er, weil er den „Music Modernization Act 2018“ unterzeichnet hatte, ein bedeutendes Gesetz in den USA, das die Art und Weise, wie Musiker:innen und Songwriter:innen für ihre Arbeit bezahlt werden, modernisiert und verbessert.

„Joe Biden hat nichts für Taylor getan und wird es auch nie tun“, schrieb Trump auf Truth Social. „Es ist unmöglich, dass sie den korrupten Joe Biden, den schlimmsten und korruptesten Präsidenten in der Geschichte unseres Landes, unterstützt und dem Mann, der ihr so viel Geld eingebracht hat, untreu ist.“

Vielleicht ist ein Grund, warum Trump sich bei Swift zurückgehalten hat – und ihr auf seine gruselige, männliche Art Komplimente gemacht hat –, dass sie letztendlich das hat, was er mehr als alles andere zu respektieren scheint: Ruhm. „Sie hat die Qualität eines großen Stars“, sagte Trump in „Apprentice in Wonderland“.