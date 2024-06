Im April 2024 wurden Gerüchte laut, dass sich Lady Gaga und Michael Polansky nach vier gemeinsamen Jahren verlobt haben sollen. Jetzt wird Gaga mit der nächsten Fama konfrontiert. Fans vermuten, die 38-Jährige sei schwanger. Nichts da – die Sängerin nutzte ihren TikTok-Account am Mittwoch (5. Juni) für eine unmissverständliche Klarstellung. Unterstützung bekam sie dabei von keiner Geringeren als Kollegin Taylor Swift.

Taylor Swifts Lyrics setzten Statement

Lady Gaga postete in der vergangenen Woche (27. Mai bis 02. Juni) auf ihrem Instagram-Kanal mehrere Fotos von sich in aufwendigen Outfits, aus ihrer „Fame“-Ära. Allein durch die extravaganten Roben erzeugte sie im Netz Aufsehen. Ein paar Fans scheinen sich aber weniger für die verrückten Looks, sondern mehr dafür, was unter dem vielen Textil ist, zu interessieren. Sie glauben, die Sängerin würde unter den Kleidern einen Babybauch verstecken.

Via TikTok reagierte sie auf die anmaßenden Unterstellungen. „not pregnant — just down bad crying at the gym“, schreibt sie zu einem Video von sich, in dem sie den TikTok-Sound „I don’t need to find the aestethic i am the aestethic […]“, lippensynchronisiert. Nebenbei ruft Gaga die User:innen noch zum Wählen auf.

Dass Taylor Swifts Lyrics aus ihrem Song „Down Bad“ dafür verwendet werden würden, eine Schwangerschaft zu widerlegen, hätte die Sängerin wohl nicht gedacht.

Als sie Wind von Gagas-Aktion bekommt, steht sie ihrer Pop-Kollegin umgehend zur Seite. „Können wir uns alle darauf einigen, dass es invasiv und unverantwortlich ist, sich über den Körper einer Frau zu äußern. Gaga ist niemandem eine Erklärung schuldig, auch keine andere Frau 💋“, stellt Swift unter Gagas-TikTok klar. Der Kommentar wurde inzwischen über 270.000 Mal geliked.

Gerüchteküche vorerst geschlossen

TikTok-User:innen feiern die beiden für ihren Beistand. „Ok, aber die Taylor-Referenz!! Mädels, gebt uns ein Duett!! Das brauchen wir jetzt“, schreibt eine. „Die Taylor-Referenz: Ich bin begeistert“, kommentiert ein anderer aufgeregt.

Scheint, als hätte Gaga die Gerüchte um eine Schwangerschaft erst einmal aus der Welt geschaffen. Am 19. Juni startet die Pop-Sängerin ihre Konzertreihe „LADY GAGA JAZZ & PIANO“, mit einem Konzert im Dolby Live, Las Vegas. Bis zum 6. Juli wird sie dort insgesamt acht Live-Shows geben.