Dreharbeiten zu „Bond 25“ unterbrochen – Daniel Craig verletzt

In der heutigen Pressevorstellung (25. April) wurden weitere Informationen zum neuen James Bond offen gelegt. Der exotische Drehort an dem die PV statt fand, führt zurück zu den Wurzeln der Reihe und seinem Schöpfer.

Es ist beschlossene Sache: Rami Malek wird der nächste Bösewicht von Daniel Craig im neuen Bond-Film. Das gaben die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson mit Regisseur Cary Joji Fukunaga heute (25. April) auf Jamaika bekannt. Weitere Details dazu wurden nicht genannt. Der jüngste Academy-Award-Gewinner Malek löst damit den ebenfalls Oscar-prämierten ausgezeichneten Christoph Waltz in der Rolle des Widersachers von James Bond ab. Der wird zum letzten Mal von Daniel Craig gespielt. In einer Video-Botschaft verriet der Bohemian-Rhapsody-Star, dass es „Mr. Bond nicht leicht haben wird“: https://www.instagram.com/p/Bwrbd_ild5S/ Ebenfalls dabei sind neben den bereits aus den vorherigen 007-Filmen bekannten Schauspielerinnen…