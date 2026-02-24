Dropkick Murphys: Gedenkkonzert für Alex Pretti und Renée Good in Minneapolis

Die Dropkick Murphys werden im kommenden Monat vor ihrem Headliner-Konzert in Minneapolis ein Gedenkkonzert zu Ehren von Alex Pretti und Renée Good veranstalten.

Die Band aus Boston wird am 6. März im Palace Theatre in St. Paul auftreten, während das kostenlose Akustikkonzert am selben Nachmittag um 13 Uhr beginnt. Neben den Dropkick Murphys werden bei dem Konzert lokale Acts wie Wild Colonial Bhoys, DJ Jacques, Kiss the Tiger, Sophie Hiroko, Chutes, Laamar, Obi Original und die Shackletons auftreten.

„Wir sind so stolz darauf, wie Minnesota in diesem Moment aufgestanden ist. Und wir sind so traurig für die Gemeinschaft und für die Familien Pretti und Good wegen dessen, was sie durchgemacht haben“, sagte Dropkick-Murphys-Frontmann Ken Casey in einer Erklärung. „[Deshalb] ist es uns eine Ehre, herzukommen und Musik für die Menschen zu spielen. Und sie wissen zu lassen, dass wir solidarisch an ihrer Seite stehen.“

Livestream und Spendenaktionen

Das Konzert, das live gestreamt wird, soll auf dem Parkplatz des Black Forest Inn an der 26th Street und Nicollet Avenue (auch bekannt als Eat Street) stattfinden. Nicht weit von dem Ort entfernt, an dem ICE-Beamte Pretti Anfang dieses Jahres erschossen. Die Veranstaltung wird zugleich als Benefizkonzert für mehrere lokale Gruppen und gegenseitige Hilfsinitiativen dienen. Darunter Neighbors Helping Neighbors, Show Up for Eat Street, Immigrant Law Center of Minnesota und der South Minneapolis Families Fund.

Die Dropkick Murphys sind seit Langem entschiedene Gegner von Präsident Donald Trump und seiner Regierung. Im Januar, nachdem ein ICE-Beamter Good erschossen hatte (aber vor der Tötung Prettis), kündigte die Band an, dass sie ihren Protestsong „Citizen C.I.A.“ aus dem Jahr 2005 — ein fingiertes Rekrutierungslied für den Geheimdienst — in „Citizen I.C.E.“ umgearbeitet habe. Der Track wurde Anfang Februar veröffentlicht.