„For The People“: So politisch werden die Dropkick Murphys

Das neue Album der Dropkick Murphys trägt den Titel „For The People“ und erscheint digital am 4. Juli. Die physische Version folgt am 10. Oktober und enthält fünf Bonustracks. Die erste Single „Who’ll Stand With Us?“ samt Musikvideo ist bereits ab dem 4. Juni erhältlich.

Die Band rund um Ken Casey und Jeff DaRosa machte sich Ende der 1990er-Jahre an der US-Ostküste einen Namen. Mit dem Song „Tessie“ gelang 2004 der internationale Durchbruch. Seither veröffentlichten die Dropkick Murphys regelmäßig Alben, und „For The People“ wird das dreizehnte Studioalbum in ihrer Karriere.

Ein politisches Statement

Dass das neue Album am Unabhängigkeitstag der USA erscheint, ist kein Zufall: Die Band möchte damit gezielt auf gesellschaftliche Missstände in den USA aufmerksam machen. „Wir hatten immer dieselbe Botschaft und nie Angst, unsere Meinung zu sagen“, so Frontmann Ken Casey. „Aber mittlerweile denke ich dabei vor allem an die Zukunft meiner Kinder – und an die nächste Generation. Das kann alles Mögliche bedeuten: sich gegen Ungerechtigkeiten auszusprechen oder einfach sicherzustellen, dass man den Menschen, die einem nahestehen, sagt, wie wichtig sie einem sind.“

Viele Songs würden von den Problemen, mit denen ganz normale Menschen zu kämpfen haben, handeln. Casey betont: „Ich will nicht auf der Seite derjenigen stehen, die Grausamkeit wählen, kostenlose Schulessen ablehnen, gegen Arbeiterrechte stimmen und Konzerninteressen über das Wohl von Kindern stellen.“

Albumcover mit Symbolkraft

Das Cover ist laut den Dropkick Murphys bewusst Teil der politischen Dimension des Albums. „Die schwarze Rose wird traditionell mit Tod, Verlust, Trauer und Schmerz in Verbindung gebracht. Gleichzeitig steht sie aber auch für Wandel, Erneuerung, Wiedergeburt und Neuanfänge. Schwarze Rosen symbolisieren zudem Mut, Selbstvertrauen, Stärke und Kraft.“

Single „Who’ll Stand With Us?“

Die erste Single des Albums erscheint am 4. Juni, begleitet von einem Musikvideo

Hier die Trackliste:

Who’ll Stand With Us? Longshot (feat. The Scratch) The Big Man Chesterfields And Aftershave Bury The Bones (feat. The Mary Wallopers) Kids Games Sooner Kill ‘Em First Fiending For The Lies Streetlights School Days Over (feat. Billy Bragg) The Vultures Circle High (feat. Al Barr) One Last Goodbye “Tribute To Shane” (feat. The Scratch)

Dropkick Murphys live in Deutschland

Im Herbst geht die Band wieder auf Tour, auch mit mehreren Terminen in Deutschland: