Dua Lipa als „Cher unserer Generation“: Das sagt Cher selbst dazu

Es ist meistens gut gemeint, wenn Fans ihr Idol als „die Reinkarnation von XY“ oder ähnlich titulieren. Bei Anhänger*innen der ursprünglichen Künstler*innen kommt das aber nicht immer gut an. Denn für sie kann es natürlich nur das Original geben. Das musste auch Twitter-User @levdua erfahren.

Am Anfang stand ein Video, in dem Cher und Dua Lipa zusammen mit dem Kommentar „Dua Lipa, die Cher unserer Generation” nebeneinandergestellt wurden. Eine Ähnlichkeit ließ sich tatsächlich nicht abstreiten, wenn man die langen schwarzen Haare und ihre Glitzeroutfits vergleicht.

Der Tweet stieß auch gleich auf – zunächst positive – Resonanz: „So viel Wahrheit in einem Tweet“, schrieb ein anderer User dazu. Dann aber mischte sich Cher selbst ein, und verteidigte flapsig ihren Status: „Wie viele von gibt es in einer Generation?”, schrieb sie unter den Post.

How many yrs are in a generation 🤔 — Cher (@cher) August 30, 2022

Auch ihre Fanbase mischte sich in der Folge ein. „Cher verdient Beifall für die Reaktion“, kommentierte ein User. „Ich finde ‚Sie sind der oder die neue (Füge hier Künstler*in ein)‘-Posts so beleidigend, vor allem wenn die ursprünglichen Künstler*innen noch am Leben sind“. “Cher ist Cher,” fügte jemand anderes dazu. „Niemand sonst wird jemals Cher sein. Punkt“.

Schließlich löschte @levdua das Video, verteidigte den Post aber: „Ich fand nur den Stil von Dua und dir toll. Ein paar Leute haben die Botschaft nicht verstanden.“ Die ganze Situation nimmt der User aber mit Humor: In einem neuen Tweet stehen stattdessen zwei Fotos von Dua Lipa nebeneinander, diesmal mit dem Kommentar: „Nach einem ermüdenden Tag kann ich bestätigen, dass Dua Lipa die Dua Lipa unserer Generation ist.“

after an exhausting day, I can confirm that DUA LIPA IS THE DUA LIPA OF OUR GENERATION pic.twitter.com/9ZFEmLLjIy — 𝓁𝑒𝓋💫 (@levdua) August 31, 2022

Was Dua Lipa selbst von der Debatte hält, ist noch nicht bekannt. Auf Twitter hat sie sich bisher nicht in die Diskussion eingemischt.