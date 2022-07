Feuerwerk während Konzert von Dua Lipa gezündet – 3 Verletzte!

Während eines Auftritts von Dua Lipa in Toronto wurden drei Personen durch ein ungeplantes Feuerwerk leicht verletzt. Wer es zündete, ist noch unbekannt – die Polizei ermittelt bereits. Dua Lipa bemerkte während ihres Auftrittes das Feuerwerk nicht.

Twitter-Videos geben einen kurzen Einblick. Zu sehen sind das Feuerwerk, das scheinbar auf dem Boden der Konzerthalle gezündet wurde und Besucherinnen, die in Richtung der Sitzplätze ausweichen.

anyone know if these fireworks at the toronto dua lipa concert were planned?? i got a video of them shooting into the crowd and people running away. hope no one got hurt #DuaLipa #Toronto #FutureNostalgiaTour pic.twitter.com/YgfTvAvozr

