„Dune: Prophecy“ wäre gern ein Science-Fiction-„Game of Thrones“

Wer die Franchise-Rechte kontrolliert, kontrolliert die Welt! Denis Villeneuve hatte noch nicht einmal die erste Hälfte seiner zweiteiligen „Dune“-Adaption fertiggestellt, als 2019 Pläne für eine TV-Ablegerserie bekannt gegeben wurden – es war bereits offensichtlich, dass seine besondere Gewürzwelt ein fruchtbarer Boden für die zukünftige Verwertung von geistigem Eigentum sein würde. Frank Herberts Science-Fiction-Epos war bereits im Fernsehen zu sehen gewesen, aber diese neue HBO-Serie würde auf Villeneuves Vision aufbauen und Anleihen aus dem 2012 erschienenen Roman „Sisterhood of Dune“ von Brian „Son of Frank“ Herbert und Kevin J. Anderson nehmen. Die Handlung würde mehrere Jahrtausende vor der Geburt des Filmhelden Paul Atreides spielen, oder, wie einige der beteiligten Talente es nennen, „10.000 v. Chr. (vor Chalamet)“. Der Fokus würde auf den Anfängen der Bene Gesserit liegen, diesem mystischen Orden von Frauen, die die Machenschaften des Imperiums hinter den Kulissen kontrollierten. Es gibt das Versprechen einer interstellaren Intrige, jede Menge Verrat und Messerstechereien – im wahrsten Sinne des Wortes – sowie jede Menge modische Kopfbedeckungen. In Bezug auf Prequel-Futter könnte es schlimmer sein.

Die Zuschauer werden das Terrain tatsächlich wiedererkennen, wenn sie „Dune: Prophecy“, der am 17. November Premiere hat, sehen, aber nicht unbedingt wegen des Ausgangsmaterials oder seiner Blockbuster-Vorgänger. Sie gibt die Größe und den Sinn für Erhabenheit von Villeneuves Dune-Universum wieder, ebenso wie den Look der Heavy Metal-Magazin-Cover und das brutalistische Produktionsdesign der Filme. Eine Figur beschreibt einen imperialen Planeten mit den Worten: „Wenn Sie karge Landschaften und Minimalismus mögen, werden Sie sehr glücklich sein“, ein Witz, der sich gut als Leitbild für die Show selbst eignet. Aber was „Prophecy“ wirklich anstrebt, ist weniger eine Fortsetzung einer Kinosaga und eher eine Nachahmung eines früheren Erfolgs. Es soll kein „Dune“ für das Fernsehen werden. Es soll ein Science-Fiction-„Game of Thrones“ werden.

Und wenn die Idee darin besteht, dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, indem man einfach Menschen in Palästen intrigieren lässt, sie mit rauflustigen Kriegern austauscht und die unvermeidlichen Sexszenen an neuen Schauplätzen spielt, in der Hoffnung, dass Sandwürmer ein anständiger Ersatz für Drachen sind … nun, wir wünschen ihnen viel Glück. „Dune: Prophecy“ mag mit Markenbekanntheit, einer großartigen Besetzung, einem außergewöhnlichen Konzeptnachweis, der über zwei populäre Filme hinweg verfeinert wurde, und viel Wohlwollen der Fangemeinde gesegnet sein. Es ist immer noch genug „Dune“ drin, um die Wartezeit auf einen möglichen dritten Teil zu überbrücken. Aber welche geerbten und/oder eigenständigen Elemente es auch hat, sie werden von einem überwältigenden Gefühl des Premium-Privatfernsehen-Déjà-vu in den Schatten gestellt. Es versucht so sehr, ein GoT-aber-im-Weltraum-Mandat zu erfüllen, dass es oft vergisst, seinen narrativen Pflichten als geistiges Eigentum nachzukommen, während es sich nach Kräften bemüht, seinen Konzernherren zu gefallen. Sie glauben, die Wüstenbewohner auf Arakis hätten Durst? Dagegen sind sie nichts.

Zumindest erhalten Sie einen Einblick in eine der rätselhafteren und exotischeren Sekten der Franchise. Nach einer Terminator-ähnlichen Einleitung, in der der „Große Maschinenkrieg“ und der letztendliche Sieg der Menschheit über die KI-Technologie (und deren Verbot) beschrieben werden, lernen wir die zukünftige Gesserit-Anführerin kennen. Als junge Frau findet Valya Harkonnen (Jessica Barden) einen Platz unter den Eingeweihten der damaligen „Schwesternschaft“. Sie ist ehrgeizig, eigensinnig und hat eine Wut im Bauch, weil ihre Familie durch Lügen, die von – halten Sie sich fest – Haus Atreides verbreitet wurden, in Ungnade gefallen ist. Valya beherrscht auch die Kunst der Stimmmanipulation, die eines Tages das Markenzeichen der Bene Gesserit sein wird, die sie aber jetzt ins Exil treibt. Jahre später kehrt sie zurück und die ältere Valya (Emily Watson) nimmt ihren rechtmäßigen Platz als Mutter Oberin des Ordens ein. Ihre Schwester Tula Harkonnen (Olivia Williams) schließt sich ebenfalls der Gruppe an und hilft bei der Ausbildung der Schwestern zu „Wahrsagerinnen“, d. h. menschlichen Lügendetektoren für die Reichen und Mächtigen.

Solche Hexen-Faktenprüfer sind für jemanden wie Imperator Javicco Corrino (Mark Strong), den obersten Herrscher der Galaxie, sehr nützlich. Er und seine Frau, Kaiserin Natalya (Jodhi May), die von Anfang an eine starke Lady-Macbeth-Ausstrahlung hat, wollten ihre Tochter, Prinzessin Ynez (Sarah-Sofie Boussnina), in die Schwesternschaft aufnehmen lassen. Aber Corrino muss seine Interessen auf Arakis schützen, da die Fremen seine Männer angegriffen haben. Und das bedeutet, dass eine Heirat zwischen seiner Familie und einem der Königshäuser, insbesondere einem mit einer Flotte von Schiffen, notwendig ist. Ynez muss nun im Rahmen dieses Machtpokers die errötende Braut eines Prinzen werden. Es ist egal, dass der Bräutigam erst neun Jahre alt ist – das bedeutet nur, dass sie mehr Zeit für sich selbst hat, während er mit Spielzeug spielt. Ok!

Diese Verbindung sorgt bei vielen Beteiligten für Bestürzung. Valya hatte gehofft, dass Ynez‘ Beitritt zum heiligen Orden der Schwesternschaft einen gewissen Einfluss auf das königliche Gefolge verschaffen würde. Die ehrwürdigen Mütter befürchten außerdem, dass die Hochzeit irgendwie ein katastrophales Ereignis auslösen wird, das als „die Abrechnung“ bekannt ist. Unterdessen ist sich Ynez‘ Schwertmeister Keiran Atreides (Chris Mason) bewusst, dass ihre gegenseitige Anziehung verboten sein könnte, insbesondere jetzt, wo sie verlobt ist, aber das hält ihn nicht davon ab, ihr schöne Augen zu machen. Ynez‘ Bruder, Prinz Constantine (Josh Heuston), ist zwar traurig wegen seiner Schwester, aber er ist mehr damit beschäftigt, sich dem Nachtleben außerhalb der Welt hinzugeben. Frank Herbert hatte schon lange die Verbindung zwischen Spice und Halluzinogenen hergestellt. Anscheinend gibt es auch im Dune-Universum eine Menge Kokain und andere Partydrogen.

Dann taucht ein mysteriöser Fremder im Palast auf. Sein Name ist Desmond Hart (Travis Fimmel aus „Vikings“) und er ähnelt Jason Momoas Duncan Idaho nach einem einmonatigen Saufgelage. Der ehemalige Soldat, der auf Arakis stationiert war, behauptet, er habe eine persönliche Begegnung mit einem Sandwurm gehabt. Diese Erfahrung habe ihn verändert. Einige ungeklärte Todesfälle später bietet Hart an, den Kaiser persönlich zu beraten, und hat dazu beigetragen, dass Valya am Hof zur persona non grata wurde. Die Mutter Oberin wittert etwas. Jetzt muss sie nur noch einen heimlichen Gegenangriff starten und diese Verbrechen aufklären, bevor diese vage Prophezeiung von Armageddon das Universum zerstört, usw., usw.

Es gibt natürlich noch mehr, darunter eine sich zusammenbrauende Rebellion, eine Art klösterliche Freundschaft, eine Nebenhandlung, in der ein Ritual des „Lebenswassers“ schiefgeht, einige übrig gebliebene „intelligente Maschinen“ und Ihre ganz normale Sci-Fi-/Fantasy-Intrigen. Die letzte Showrunnerin, Alison Shapker, ist eine Veteranin von Alias, Fringe und Westworld, und man merkt, dass sie sich bei jeder dieser Serien in Bezug auf die verschiedenen Handlungsstränge inspirieren ließ. Abgesehen von der charakteristischen Mischung aus Art-Deco- und altägyptischem Produktionsdesign könnte es sich jedoch um jedes Genre-Franchise handeln, das Sie in den letzten 40 Jahren gesehen haben. Es gibt sogar eine Rückblende, die in einem Wald spielt und aus Herr der Ringe, Das Rad der Zeit oder, ja, George R.R. Martins Liedern von Feuer und Eis stammen könnte; man fragt sich fast, ob plötzlich White Walkers oder Ewoks auftauchen könnten. Der einzige große Unterschied besteht darin, dass „Dune: Prophecy“ das Schicksal der Galaxie nicht auf die schmalen Schultern eines jungen Messias legt, sondern Prophecy die Verantwortung auf eine Gruppe mächtiger Frauen aufteilt, die ihr eigenes Schicksal in der Hand haben. Angesichts des Zeitpunkts der Ausstrahlung wird dies allein schon zu einem dringend benötigten Stärkungsmittel für viele, die eine Flucht aus dem Alltag brauchen.

Aber dieser Faktor, zusammen mit Watsons saftiger, engagierter Darstellung einer verachteten Mutter Oberin – der Schauspieler hat so einen großartigen Blick! – nicht aus, um das Gefühl zu vertreiben, dass man das alles schon einmal erlebt hat und in besseren Händen ist. Herberts Buch wurde zu einem grundlegenden Schlüsseltext für unzählige Epen aus einer anderen Welt. Als Alejandro Jodorowsky Mitte der 1970er Jahre versuchte, es zu verfilmen, flossen seine surrealen, ausgefallenen Konzepte zur Darstellung der kosmischen Architektur und der komplizierten Helden und Schurken von Dune noch in alles ein, von Star Wars bis Alien. Man sollte nicht alles zu sehr aus der Perspektive des Autorenfilms betrachten, aber vieles von dem, was Villeneuves Neuinterpretation revolutionär erscheinen lässt, ist nicht nur seine Leidenschaft für den Stoff, sondern auch die Art und Weise, wie er seine von Roger Dean inspirierte Vision auf die Leinwand gebracht hat.

Klugerweise macht „Dune: Prophecy“ diese Vision zum Ausgangspunkt – es erkennt ein gutes filmisches Universum, wenn es eines sieht. Aber die Tatsache, dass es nur diese Elemente verwendet, um die gleiche alte, generische Geschichte von verfeindeten Häusern und religiösen Eiferern in neuen Outfits zu erzählen, bedeutet, dass es nach dem Absprung einfach abstürzt. Selbst eingefleischte Dune-Fans werden das Gefühl haben, dass sich die Serie, zumindest in den vier von sechs Episoden, die der Presse zur Verfügung gestellt wurden, immer wieder in ihrer eigenen Mythologie verheddert. Und in Kombination mit der Tatsache, dass die Show eher ihren Einflüssen und den Konventionen des seriellen Erzählens nachzujagen scheint, als neue Maßstäbe für das Genre zu setzen, ist das eine große Enttäuschung. Angst kann der Totengräber des Geistes sein. Zu viel Vertrautheit und Vorsicht sind jedoch das, was Pfähle in die Herzen von Franchise-Unternehmen treibt.

Dieser Artikel wurde von Kristina Baum übersetzt. Das Original finden Sie hier.