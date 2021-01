Duran Duran veröffentlichen Coverversion von David Bowies „Five Years“

Am 8. Januar 2021 wäre David Bowie 74 Jahre alt geworden. Duran Duran gedenken dem 2016 verstorbenen Pop-Giganten mit einer Coverversion seines Songs „Five Years“. Im Original erschien der Song auf dem Album „The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars“ (1972). Weiterlesen David-Bowie-Tribute: Boy George, Ricky Gervais und Corey Taylor für Livestream-Konzert bestätigt

Statement von Simon LeBon

Duran-Duran-Sänger Simon LeBon erklärt in einem Statement: „In meinem Leben als Teenager drehte sich alles um David Bowie. Er ist der Grund, warum ich angefangen habe, Songs zu schreiben. Ein Teil von mir kann immer noch nicht an seinen Tod vor fünf Jahren glauben, aber vielleicht liegt das daran, dass es einen Teil von mir gibt, in dem er noch lebt und immer leben wird. Als wir die ‚Ziggy Stardust’-LP bekamen und die Nadel in die Rille legten, war unser erster Vorgeschmack auf seine Perfektion der Song ‚Five Years‘. Ich kann gar nicht beschreiben, wie geehrt ich mich fühle, dass Duran Duran die Gelegenheit bekommen haben, dieses ikonische Stück aufzuführen und unseren Namen neben den von Bowie für dieses Gedenken an seine Musik zu stellen.“

Teil von Bowie-Tribute

Duran Duran sind Teil des Line-Ups des Bowie-Tributekonzerts „A Bowie Celebration: Just For One Day!“, das in der Nacht von 08. auf 09. Januar 2021 stattfindet. Neben Duran Duran sind unter anderem Boy George, Ricky Gervais, Gary Barlow, Adam Lambert, Andra Day, Michael C. Hall, Ian Hunter von Mott the Hoople, Atticus Ross, Kind Heaven Orchestra-Frontfrau Etty Lau Farrell und Mariqueen Maandig Reznor von How To Destroy Angels mit von der Partie. Tickets für die eintägige Show „A Bowie Celebration: Just For One Day!“ kann man ab sofort erwerben. Der Startschuss für das Konzert in Berlin ist der 09.01. um 3 Uhr morgens. Die Performances stehen Ticketkäufern ab dem ersten Stream 24 Stunden lang zur Verfügung.