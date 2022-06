Echo & The Bunnymen: Deutschland-Konzerte fallen aus!

Die britischen New-Wave-Veteranen von Echo & The Bunnymen müssen leider die Termine ihrer Deutschland-Tour absagen. Betroffen sind davon die Gigs in Berlin am 2. November 2022 im Metropol und am 3. November in München in der Muffathalle.

Die Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Eigentlich sollten Echo & The Bunnymen nur noch The Bunnymen heißen. Denn Echo, der Drumcomputer, der in der Band in ihren Gründungsjahren ein Schlagzeug ersetzte, ist mittlerweile nicht mehr dabei. Aus der Ursprungsbesetzung der Band sind nur McCulloch und Sergeant übrig. Auch der psychedelisch angehauchte New-Wave Sound ist einem gesetzteren, jedoch nicht weniger reichem Pop-Klang gewichen.

Echo & The Bunnymen live 2022

02.11.2022 Berlin – Metropol /abgesagt