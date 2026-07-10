Radioheads Ed O’Brien veröffentlicht atmosphärischen neuen Song „Abbeycwmhir“

The The: Matt Johnson im Interview – ist Deutschland der 51. Staat der USA?

Hans Zimmer im Interview: „Hassenswerte Musik zu schreiben, auch das ist mein Privileg“

Radiohead-Gitarrist Ed O’Brien hat seinen atmosphärischen Song „Abbeycwmhir“ endlich allgemein veröffentlicht – bisher war er ausschließlich auf einer limitierten Sieben-Zoll-Vinyl erhältlich. Der Track erscheint zwei Monate nach O’Briens zweitem Soloalbum „Blue Morpho“.

„Abbeycwmhir“ entlehnt seinen Namen einem Dorf in Powys, Wales; der walisische Begriff lässt sich mit „Abtei im langen Tal“ ins Deutsche übertragen. Der düstere Ambient-Track öffnet sich mit einem Chor geisterhafter, übereinandergelegter Stimmen, bevor O’Briens Gitarre durch wallende Klangschleier und -verzierungen bricht.

In einem aktuellen Interview mit ROLLING STONE enthüllte der Gitarrist, dass er während der Arbeit an „Blue Morpho“ mit Depressionen und einer durch die Covid-Pandemie ausgelösten „Midlife-Crisis“ zu kämpfen hatte. In den vier Jahren, über die sich die Aufnahmen erstreckten, fand er Halt darin, sich wieder mit der walisischen Natur zu verbinden.

Heilung in der Natur

„Ich habe unseren Hund Ziggy genommen, und wir sind einfach losgezogen und gewandert“, sagte O’Brien. „In diesem Land gibt es viele Orte von spiritueller Bedeutung – ein altes Kloster oder eine Abtei, ein Berg, ein Wasserfall. Ich wurde zu diesen Orten hingezogen, und dadurch habe ich mich geheilt.“

„Es war eine wirklich schöne Reise“, fügte er über „Blue Morpho“ hinzu. „Dieses Album hat lange gebraucht, aber ich würde nichts daran ändern wollen, denn es steckt so viel Leben darin – und das hat seinen Reichtum erst ausgemacht… Es fühlte sich ehrlich an, und das ist letztlich das Wichtigste für mich.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

O’Brien wird „Blue Morpho“ auf einer kurzen Europatournee im Oktober vorstellen. Im selben ROLLING-STONE-Gespräch verriet er außerdem, dass Radiohead planen, jedes Jahr 20 Shows auf einem anderen Kontinent zu spielen.

Radiohead: keine leeren Pflichttermine

„Wir wollen auf keinen Fall so wirken, als würden wir nur die Bewegungen abspulen oder auf Reserve laufen“, sagte er über die Band. „Wir müssen in der Lage sein, es wirklich zu machen. Und weißt du was? Wir sind keine Jungspunde mehr.“

Radioheads letztes Album „A Moon Shaped Pool“ erschien 2016. 2025 brachen sie zu ihrer ersten Tournee seit sieben Jahren auf, die O’Brien als belebend beschrieb. „Diese Tour war sehr, sehr emotional, sehr tiefgreifend“, sagte er. „Das haben wir alle gespürt. Wir haben uns auf der Bühne angeschaut und gedacht: ‚Das ist unglaublich.‘ Ich fühle mich wie der glücklichste Mensch auf der Welt – und das sage ich nicht einfach so.“

Eine neue Radiohead-Kunstinstallation und Filmerfahrung mit dem Titel „Kid A Mnensia“ ist noch bis zum 12. Juli im Brooklyn Navy Yard zu sehen. Anschließend macht sie Ende 2026 in Mexiko-Stadt und Anfang 2027 in San Francisco Station.