Ed Sheeran in Düsseldorf: Stichtag steht – Darf er spielen?

Eine kurzfristige Verlegung des Konzerts von Ed Sheeran in Düsseldorf an einen anderen Standort wäre kaum möglich - und käme viele teuer zu stehen.

Der geplante Gig von Ed Sheeran in Düsseldorf am 22. Juli steht unter keinem guten Stern. Eigentlich war das Mega-Konzert in Essen geplant. Doch dort wurden Weltkriegsbomben gefunden. Probleme mit dem Vogelschutz sorgten schließlich endgültig dafür, dass der Konzertveranstalter kurzfristig umplanen musste. Die Wahl fiel auf das nicht weit entfernte Düsseldorf, weil dort ab 2019 eh der so genannte „D.Live Open-Air-Park“ eröffnen soll - mit Platz für 100.000 Besucher. Die frühzeitige Belegung des Messegeländes, für die nun auch das Parkplatzgelände genutzt werden muss, sorgt aber seit Wochen für Diskussionen. Für den Auftritt des britischen Sängers müssen zahlreiche Bäume weichen. 60…