Ed Sheeran: CDU und Grüne stimmen gegen das Düsseldorf-Konzert

ABBA nehmen nach 35 Jahren Pause wieder neue Songs auf, wie sie in einem Statement bekannt gaben.

Die legendäre schwedische Pop-Gruppe Abba hat sich für zwei neue Songs noch einmal wiedervereint. Die vier Musiker kamen 35 Jahre nach der Auflösung der Gruppe für die Aufnahme der Songs im Studio wieder zusammen, wie sie am Freitag mitteilten. „Wir hatten alle das Gefühl, dass das nach 35 Jahren Spaß machen könnte“, hieß es. ABBA verrieten auch den Titel eines der zwei neuen Lieder: „I Still Have Faith In You“. „Als wäre die Zeit stehen geblieben“, schreiben sie. „Als wären wir nur kurz im Urlaub gewesen. Eine sehr schöne Erfahrung!“ Statement von ABBA: The decision to go ahead with the exciting ABBA avatar tour project…