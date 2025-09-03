Ed Sheeran kündigt ein neues Album an – Konzert in München im Dezember 2025

Ed Sheeran hat für Dezember 2025 eine Reihe von Arena-Konzerten in Europa angekündigt. Sie folgen auf das neue Album „Play“ im September.

von 
Artikel Teilen
Ed Sheeran

Ed Sheeran kommt für ein Konzert im Dezember 2025 nach München. Foto: Europa Press. Europa Press News. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Ed Sheeran hat für Dezember 2025 eine Reihe von Arena-Konzerten in Europa angekündigt. Sie folgen dem neuen Album „Play“, das am 12. September erscheinen wird. Die Tour führt ihn nach Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Irland. Im Januar 2026 startet dann seine brandneue „Loop“-Stadiontour in Australien.

Das sind die Termine

Mo, 01.12. – Paris, Frankreich – Zenith
Mi, 03.12. – München, Deutschland – Olympiahalle
Fr, 05.12. – Coventry, UK – Building Society Arena
So, 07.12. – Manchester, UK – Co-op Live
Di, 09.12. – Dublin, Irland – 3Arena

So kommt man an Tickets

Für Paris, München und Dublin gilt: Fans können sich bis spätestens Montag, 8. September, 23:59 Uhr über edsheeran.com für den Presale registrieren. Der Artist-Presale startet dann am Dienstag, 9. September, 11 Uhr Ortszeit, der reguläre Vorverkauf folgt am Donnerstag, 11. September, 11 Uhr Ortszeit.

Mathematics Tour Collection (Blue Vinyl) [Vinyl LP]
Mathematics Tour Collection (Blue Vinyl) [Vinyl LP] Für € 38,99 bei Amazon kaufen

Das weiß man über das neue Album

Nach seiner erfolgreichen „Mathematics“-Serie will Sheeran 2025 ein völlig neues Kapitel aufschlagen. Nach Angaben des Musiklabels Warner wurde er besonders inspiriert von den musikalischen Kulturen Indiens und Persiens – und deren überraschenden Verbindungen zur irischen Folk-Tradition, mit der er aufwuchs. „Gemeinsame Skalen, Rhythmen und Melodien ließen eine Art grenzenlose Musiksprache entstehen, die Play einen unverwechselbaren, modernen Twist verleiht“, so Warner.

Themen aus dem Artikel:
Ed Sheeran Tour Mathematics Mathematics-Tour 2025