Ed Sheeran kündigt ein neues Album an – Konzert in München im Dezember 2025
Ed Sheeran hat für Dezember 2025 eine Reihe von Arena-Konzerten in Europa angekündigt. Sie folgen dem neuen Album „Play“, das am 12. September erscheinen wird. Die Tour führt ihn nach Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Irland. Im Januar 2026 startet dann seine brandneue „Loop“-Stadiontour in Australien.
Das sind die Termine
Mo, 01.12. – Paris, Frankreich – Zenith
Mi, 03.12. – München, Deutschland – Olympiahalle
Fr, 05.12. – Coventry, UK – Building Society Arena
So, 07.12. – Manchester, UK – Co-op Live
Di, 09.12. – Dublin, Irland – 3Arena
So kommt man an Tickets
Für Paris, München und Dublin gilt: Fans können sich bis spätestens Montag, 8. September, 23:59 Uhr über edsheeran.com für den Presale registrieren. Der Artist-Presale startet dann am Dienstag, 9. September, 11 Uhr Ortszeit, der reguläre Vorverkauf folgt am Donnerstag, 11. September, 11 Uhr Ortszeit.
Das weiß man über das neue Album
Nach seiner erfolgreichen „Mathematics“-Serie will Sheeran 2025 ein völlig neues Kapitel aufschlagen. Nach Angaben des Musiklabels Warner wurde er besonders inspiriert von den musikalischen Kulturen Indiens und Persiens – und deren überraschenden Verbindungen zur irischen Folk-Tradition, mit der er aufwuchs. „Gemeinsame Skalen, Rhythmen und Melodien ließen eine Art grenzenlose Musiksprache entstehen, die Play einen unverwechselbaren, modernen Twist verleiht“, so Warner.