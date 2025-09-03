Ed Sheeran kündigt ein neues Album an – Konzert in München im Dezember 2025

Ed Sheeran hat für Dezember 2025 eine Reihe von Arena-Konzerten in Europa angekündigt. Sie folgen dem neuen Album „Play“, das am 12. September erscheinen wird. Die Tour führt ihn nach Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Irland. Im Januar 2026 startet dann seine brandneue „Loop“-Stadiontour in Australien.

Das sind die Termine

Mo, 01.12. – Paris, Frankreich – Zenith

Mi, 03.12. – München, Deutschland – Olympiahalle

Fr, 05.12. – Coventry, UK – Building Society Arena

So, 07.12. – Manchester, UK – Co-op Live

Di, 09.12. – Dublin, Irland – 3Arena

So kommt man an Tickets

Für Paris, München und Dublin gilt: Fans können sich bis spätestens Montag, 8. September, 23:59 Uhr über edsheeran.com für den Presale registrieren. Der Artist-Presale startet dann am Dienstag, 9. September, 11 Uhr Ortszeit, der reguläre Vorverkauf folgt am Donnerstag, 11. September, 11 Uhr Ortszeit.

Das weiß man über das neue Album

Nach seiner erfolgreichen „Mathematics“-Serie will Sheeran 2025 ein völlig neues Kapitel aufschlagen. Nach Angaben des Musiklabels Warner wurde er besonders inspiriert von den musikalischen Kulturen Indiens und Persiens – und deren überraschenden Verbindungen zur irischen Folk-Tradition, mit der er aufwuchs. „Gemeinsame Skalen, Rhythmen und Melodien ließen eine Art grenzenlose Musiksprache entstehen, die Play einen unverwechselbaren, modernen Twist verleiht“, so Warner.