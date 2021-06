Legendäre Konzerte: Sex Pistols live in Manchester 1976

Zehn Jahre sind vergangen, seit „Game of Thrones“ zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. HBO feiert das Jubiläum den ganzen April.

Das Fantasy-Epos wurde am 17. April 2011 zum ersten Mal ausgestrahlt. Um das zehnjährige Jubiläum gebührend zu feiern, wird es eine Reihe von Features und Events für „Game of Thrones“-Zuschauer geben. Making-ofs, Interviews, Jubiläumsseite Vor allem für US-Abonnent*innen von HBO oder HBO Max ist eine spezielle Jubiläumsseite zu ausgewählten Episoden geplant. Den Nutzer*innen stehen dort mehr als 150 Videos und Extras zur Verfügung, die einen Blick hinter die Kulissen der Produktion gewähren. Dazu gehören auch Making-ofs, Interviews mit den Hauptdarsteller*innen, Clips und Trailer. Mehr wird auch in folgendem Video erklärt: Binge-Watching für den guten Zweck Am 10. April beginnt bei…