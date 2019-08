Ed Sheeran: Macht er doch den neuen Bond-Song?

„Bond 25“ hat nun endlich einen Namen. Aber was verrät er über die Story und das Schicksal von 007? Jedenfalls mehr, als zunächst offensichtlich ist.

Der 25. Bond-Film wird „No Time To Die“ heißen. Das gaben die Produzenten am Dienstag (20. August) über die üblichen sozialen Kanäle und die offizielle 007-Website bekannt. Dort ist ein kleiner Film von nicht mehr als 30 Sekunden zu sehen, in dem Bond-Darsteller Daniel Craig von links ins Bild läuft, bevor er vom neuen Titel überschattet wird. Nun bleibt aber die Frage, was wir damit anfangen können! Welche Hinweise gibt der Titel auf die Handlung und womöglich auch das Schicksal des Agenten mit der Lizenz zum Töten? Klar ist: Daniel Craig wird Spezialwaffen und Anzug nach dem Film endgültig abgeben.…