Ed Sheeran: Neues Album „Autumn Variations“ ist da

Anfang August kündigte Ed Sheeran sein neues Album für den Herbst an. Nun ist es so weit: Ab sofort sind die „Autumn Variations“ im Stream oder als physische Kopien erhältlich, von einen Tag auf den anderen.

Empfehlung der Redaktion Hurricane und Southside 2024 mit Mega-Headliner Ed Sheeran

„Im letzten Herbst stellte ich fest, dass meine Freunde und ich so viele Veränderungen in unserem Leben durchmachten. Nach der Hitze des Sommers hat sich alles entweder beruhigt, eingependelt, ist auseinandergefallen, hat sich zugespitzt oder implodiert“, teilt Sheeran über den Hintergrund der Platte mit. „Als ich Anfang letzten Jahres eine schwierige Zeit durchmachte, half mir das Schreiben von Liedern, meine Gefühle zu verstehen und zu verarbeiten, und als ich von den unterschiedlichen Situationen meiner Freunde erfuhr, schrieb ich Lieder, einige aus ihrer und einige aus meiner Sicht, um festzuhalten, wie sie und ich die Welt zu dieser Zeit sahen.“

Gemeinsam mit dem Album veröffentlichte der Singer-Songwriter eine Live-Acoustic-Aufnahme des neuen Songs „American Town“. Am 18. und 19. November wird der Sänger die „Autumn Variations“ in voller Länge bei zwei ausverkauften Konzerten in der Royal Albert Hall in London spielen.

Seht hier die Live-Aufnahmen von „American Town“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die vollständige Tracklist der „Autumn Variations“:

01. Magical

02. England

03. Amazing

04. Plastic Bag

05. Blue

06. American Town

07. That’s On Me

08. Page

09. Midnight

10. Spring

11. Punchline

12. When Will I Be Alright

13. The Day I Was Born

14. Head > Heels