Hurricane und Southside 2024 mit Mega-Headliner Ed Sheeran

Ed Sheeran, K.I.Z, Bring Me The Horizon und Avril Lavigne werden beim Hurricane und Southside Festival 2024 als Headliner auftreten. Das bestätigte am Freitag (22. September) der Veranstalter der Zwillingsfestivals in Scheeßel und Neuhausen ob Eck.

Über Ed Sheeran muss wohl wenig gesagt werden: Mit bislang 45 Millionen verkauften Alben und seit vielen Jahren ausverkauften Stadiontourneen gehört er zu den größten Popstars unserer Zeit. Zuletzt veröffentlichte er ein Album („Substract“), mit dem er die schwerste Zeit seines Lebens verarbeitete. In wenigen Tagen erscheint auch schon das nächste. Sheeran wird auf deutschen Festivals im kommenden Jahr nur beim Hurricane und Southside auftreten.

K.I.Z gehören mit ihren provokanten und Intelligenten Texten zur Speerspitze des kunstvollen Rap in Deutschland. Mit ihren sichtbaren Engagements für Inklusion, Demokratie und Gerechtigkeit beweisen die Musiker,dass sie nicht nur eine große Fresse haben. Exklusiv zu erleben sein werden sie 2024 nur beim Hurricane und Southside, wie es von Seiten des Veranstalters heißt. Dazu gibt es das gerade erst angekündigte neue Album „Görlitzer Park“ (das direkt am 21. Juni 2024 zum Festivals-Auftritt erscheint)

Ebenfalls aus Großbritannien reist die Metal-Core-Instanz Bring Me The Horizon an. Sie stehen für tanzbare Hymnen mit Hardrock-Stich. Inzwischen fusioniert die Formation auch spielerisch Nu Metal und Pop. Bei den Zwillingsfestivals werden sie die Songs ihrer neuen Platte „Nex Gen“ aufführen.

Als überraschender Gast ist im kommenden Jahr auch Avril Lavigne in Scheeßel und Neuhausen ob Eck dabei. Der weibliche Pop-Punk der Sängerin wurde in den späten 90er-Jahren zu einem Aufbruch für eine ganze Bewegung junger Heldinnen, die sich vor nichts wegducken. Ihre Songs bilden den Soundtrack in Skateparks, Clubs und Partys auf der ganzen Welt. Die Stücke ihres neuen Albums „Love Sux“ von 2022 werden auch beim Hurricane und Southside im Zentrum stehen. Und natürlich ihr Welthit „Skater Girl“.

Tickets und weitere Acts

Hurricane und Southside finden 2024 vom 21. bis 23. Juni statt. Weitere Acts für die beiden Festivals werden in Kürze bekanntgegeben. Tickets gibt es ab 239,- (Hurricane) bzw. 259,- Euro (Southside) auf den Websites der beiden Musikevents.