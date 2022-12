David Lee Roth: Mit Eddie Van Halen zu spielen, war wie heißer Sex

Foto: Getty Images, Paul Natkin. All rights reserved.

David Lee Roth und Eddie Van Halen of Van Halen

David Lee Roth und Van Halen – das ist, vorsichtig gesagt, keine unkomplizierte Geschichte. 1985 verließ der Sänger die Band, begann eine erfolgreiche Solokarriere. Doch zwischen seinen Ex-Kollegen und ihm herrschte danach oft dicke Luft.

Das hat sich auf jeden Fall geändert, wohl nicht erst seit dem Tod von Eddie Van Halen. In seinem „Roth Show“-Podcast deutete David Lee Roth zuletzt mehrfach an, dass beide sich in den letzten Jahren im Leben des Gitarristen recht gut verstanden.

Stolz auf die Songs von Van Halen

Nun sagte er voller Rührung in seinem Podcast: „Junge, ich vermisse ihn so sehr. Ich hatte eine tolle Zeit mit Ed. Walt Disney sagte einmal: ‚Weißt du was? Meine Liebesaffäre mit Mickey Maus war besser als jede Liebesaffäre mit einer Frau, die ich je hatte‘ Ich muss sagen: Mit Ed zu spielen, Songs mit Ed zu schreiben, diese Songs mit Ed zu entwickeln, das war besser als jeder heiße Sex, den ich je hatte.

Anscheinend ist der Sänger auch stolz auf das Material, das Van Halen gemeinsam mit ihm in die Welt entließen. „Einige dieser Lieder, denke ich, könnten ewig bleiben – oder bis die Zeit ihre letzte Silbe gesprochen hat, wie Shakespeare sagen würde“, ergänzte der 68-Jährige. „Diese Songs wurden zu Hymnen. Irgendwo spielen sie bestimmt gerade ‘Jump’.”