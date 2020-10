Eddie Van Halen: Familie will verborgene Musikschätze heben

David Lee Roth, Sammy Hagar und Michael Anthony sowie Eddie van Halens Ex-Ehefrau Valerie Bertinelli teilen ihre Trauer über den Tod der Gitarrenlegende mit

Am Dienstag (06.10.2020) Eddie van Halen seiner Krebserkrankung. Seine Freunde und Van-Halen-Bandkollegen David Lee Roth, Sammy Hagar und Michael Anthony äußerten sich jetzt zum Tod des Gitarrenvirtuosen. Van Halens ursprünglicher Sänger David Lee Roth, der die Band verließ und sich dann wieder anschloss, veröffentlichte auf seinen Social-Media-Profilen ein Foto von sich und Eddie mit den Worten: „What a Long Great Trip It's Been“ (dt. „Was für eine großartige Reise es war“). David Lee Roth auf Instagram: https://www.instagram.com/p/CGBeQOCpuTf/ Der ehemalige Bassist Michael Anthony, der in späteren Jahren durch Eddies Sohn Wolfgang ersetzt wurde, veröffentlichte mehrere Fotos von sich und Eddie mit…