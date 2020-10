Am Dienstag starb der Gitarrist Eddie Van Halen an den Folgen eines Kehlkopfkrebses. Hier können Sie sich noch einmal seinen letzten Auftritt ansehen.

Am Dienstag, den 6. Oktober, starb Eddie Van Halen im Alter von 65 Jahren nach langem Kampf gegen den Kehlkopfkrebs. Seitdem nehmen Prominente, Fans und Musikkolleg*innen in sozialen Netzwerken Abschied von dem Gitarristen. Viele Nachrichten, Fotos und Videos erinnern an den niederländisch-US-amerikanischen Rockmusiker. Ein besonderer Moment wurde auf Aufnahmen des Abschluss-Konzerts der „Van Halen North American Tour“ festgehalten. Hier spielte der Musiker zum letzten Mal mit seiner Band Van Halen. Die letzte Zugabe seines Lebens: Van Halen beendet Tournee mit „Jump“ Die letzten Konzerte von Van Halen fanden im Sommer 2015 statt. Es war das dritte Mal, dass die Band…