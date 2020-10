Eddie Van Halen bei einem Auftritt am 13. August 2015 auf der Bühne im Jones Beach Theater in Wantagh, New York

Am Dienstag, den 6. Oktober, starb Eddie Van Halen im Alter von 65 Jahren nach langem Kampf gegen den Kehlkopfkrebs. Seitdem nehmen Prominente, Fans und Musikkolleg*innen in sozialen Netzwerken Abschied von dem Gitarristen. Viele Nachrichten, Fotos und Videos erinnern an den niederländisch-US-amerikanischen Rockmusiker. Ein besonderer Moment wurde auf Aufnahmen des Abschluss-Konzerts der „Van Halen North American Tour“ festgehalten. Hier spielte der Musiker zum letzten Mal mit seiner Band Van Halen.

Die letzte Zugabe seines Lebens: Van Halen beendet Tournee mit „Jump“

Die letzten Konzerte von Van Halen fanden im Sommer 2015 statt. Es war das dritte Mal, dass die Band auf Tour ging, seit David Lee Roth 2007 wieder zur Gruppe gestoßen war. Zum Abschluss traten Van Halen am 4. Oktober 2015 in der Hollywood Bowl in Los Angeles auf. In der Mitte des Konzerts hatte sich Roth an Eddie Van Halen gewandt mit den Worten: „Die besten Jahre meines Lebens! Die Höhepunkte meines ganzen Lebens! Auf der Bühne mit dir, Homeboy“.

Nach „Panama“ spielte die Band als letzte Zugabe ihren bekannten größten Hit „Jump“. Dies waren nicht nur die letzten Minuten der Tour, sondern für Eddie Van Halen der letzte große Band-Auftritt seines Lebens. Auf Videos wurde dieser Moment festgehalten.

Van Halen Panama, Jump Live Final Concert auf YouTube ansehen

Eddie Van Halen hatte mit der Krankheit gekämpft, nachdem bei ihm im Jahr 2000 erstmals Zungenkrebs diagnostiziert worden war. Er selbst vermutete als Ursache die Metal-Gitarren-Plektren, die er immer an der gleichen Stelle im Mund hielt. Der Tod des Gitarristen kam nur Monate, nachdem sein Sohn die Hoffnung geäußert hatte, dass der Musiker eines Tages wieder mit der Band auf Tournee gehen könnte. Van Halen hatte die gleichnamige Band 1972 in Kalifornien gegründet, mit Lee Roth als Sänger, seinem Bruder Alex Van Halen am Schlagzeug und Michael Anthony am Bass.