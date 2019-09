Eddie Vedder spielt mit den Strokes und verneigt sich vor der Band

Foto: WireImage, Kevin Mazur. All rights reserved.

COVERAGE) Eddie Vedder von Pearl Jam und Julian Casablancas von The Strokes 2011

Das von Eddie Vedder kuratierte „Dana Point“-Musikfestival startete am Freitag (27. September) mit einer Headliner-Auftritt von The Strokes. Und Eddie Vedder selbst kam mitten während der Performance dazu auf die Bühne, um ein Cover von Pearl Jams „Hard to Imagine“ und „Juicebox“ zu spielen.

The Strokes mit Eddie Vedder auf dem „Dana Point“

Vedder erklärte gleich beim Betreten der Bühne: „Julian (Casablancas) fragte, ob ich mich den Jungs hier anschließen würde. Einer der Gründe, warum ich es akzeptiert habe, ist, dass es mir die Möglichkeit schenkt, all den großen Künstlern hier heute zu danken, besonders The Strokes.“

Er fuhr fort, „Hard to Imagine“ den Aktivisten für Waffenrechte zu widmen. „Sie haben darum gebeten, eine Version dieses Songs zu machen, und ich möchte ihn allen Menschen in Everytown widmen, die sich mit gesundem Menschenverstand für bessere Waffengesetze einsetzen.“ Weiter erklärte er: „Respektieren Sie das Eigentumsrecht, aber bewahren Sie auch unser Recht, sich in unseren Städten, Gemeinden, Schulen und Wohnungen sicher zu fühlen. Wir werden weitermachen!“

The Strokes und Eddie Vedder – „Juicebox“