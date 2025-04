Jillian Lauren, Autorin und Ehefrau des Bassisten von Weezer , Scott Shriner, die in einer Pressemitteilung der Polizei als Jillian Shriner bezeichnet wird, wurde am Dienstag von der Polizei angeschossen. Und wegen versuchten Mordes verhaftet.

Laut der Pressemitteilung des Los Angeles Police Department ereignete sich der Vorfall am Dienstagnachmittag. Zuvor hatte die California Highway Patrol Verstärkung angefordert, um drei Verdächtige zu finden, die nach einer Fahrerflucht wegen eines Vergehens in ein Wohnviertel von Eagle Rock in Los Angeles geflohen waren. LAPD-Beamte näherten sich der Rückseite eines Hauses, wo einer der Verdächtigen wegrannte. Und Shriner Berichten zufolge mit einer Handfeuerwaffe bewaffnet im Hof eines nahe gelegenen Wohnhauses auftauchte.

Nachdem die Beamten Shriner aufgefordert hatten, die Waffe fallen zu lassen, weigerte sie sich mehrfach. Und richtete die Waffe auf die Beamten, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Es kam zu einer Schießerei, bei der Shriner von Schüssen getroffen wurde und sich in ihr Wohnhaus zurückzog.

Shriner wegen versuchten Mordes in Abwesenheit verurteilt

Später wurde sie in Gewahrsam genommen und in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Wo sie wegen einer nicht lebensgefährlichen Schussverletzung behandelt wurde. Shriner war nicht an der Fahrerflucht beteiligt und wurde wegen versuchten Mordes in Abwesenheit verurteilt. In ihrer Wohnung wurde eine 9-mm-Pistole sichergestellt.

Shriners Manager reagierte nicht sofort auf die Bitte von Rolling Stone um einen Kommentar.

Shriner veröffentlichte 2010 ihre ersten Memoiren „Some Girls: My Life in a Harem“. Und im Mai 2015 ihr zweites Buch, „Everything You Ever Wanted, “. Beide Bücher, die unter dem Namen Jillian Lauren veröffentlicht wurden, sind Bestseller der „New York Times“.

Die Band soll dieses Wochenende beim Coachella auftreten. Es ist unklar, ob der Vorfall ihren Auftritt beeinträchtigen wird. Ein Sprecher von Weezer hat die Bitte von Rolling Stone um einen Kommentar nicht sofort beantwortet.