Eine Person tot, zwei verletzt: Messerattacke vor Phish-Konzert

Am Freitagabend kam es vor dem Phish-Konzert in Hampton, Virginia, zu einer tödlichen Messerstecherei. Ein Mensch starb, zwei weitere wurden verletzt.

Polizei bittet um Hinweise

Laut einem Bericht der Polizei von Hampton ereignete sich die gewaltsame Auseinandersetzung gegen 21:30 Uhr ET. Der mutmaßliche Täter floh zu Fuß vom Tatort, doch die Ermittler erklärten, sie hätten „alle beteiligten Parteien identifiziert“. Es handele sich um einen isolierten Vorfall.

„Das erste Opfer wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo es später seinen Verletzungen erlag“, erklärte Polizeisprecher Cpl. Shaun Stalnaker. „Das zweite Opfer befindet sich in Behandlung, ein dritter Mann kam selbst ins Krankenhaus, seine Verletzung wurde als nicht lebensbedrohlich eingestuft.“ Ein Verdächtiger wurde bisher nicht ermittelt. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Phish zeigen sich „zutiefst traurig“

Die Band Phish veröffentlichte am Samstag ein Statement auf Instagram: „Während unseres gestrigen Konzerts ereignete sich ein tragischer Vorfall auf dem Parkplatz des Hampton Coliseum. Bei einer Auseinandersetzung verlor ein Mensch sein Leben, zwei weitere wurden verletzt. Wir haben keine weiteren Informationen als die der Polizei, die von einem isolierten Vorfall spricht. Doch das, was wir wissen, ist schon erschütternd genug. Wir sind zutiefst traurig und unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen.“

Phish traten am Wochenende wie geplant zu ihren letzten beiden Tour-Konzerten im Hampton Coliseum auf.

