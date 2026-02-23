Chaos nach dem Tod von „El Mencho“, Mexikos schlimmstem Kartellboss

Der Drogenboss Nemesio Oseguera Cervantes, auch bekannt als „El Mencho“, wurde am Sonntag bei einer Militäroperation getötet, teilte die mexikanische Regierung am Sonntag mit.

Der frühere Polizist des Bundesstaates Jalisco, der das als Mexikos am schnellsten wachsendes und tödlichstes Drogenkartell geltende Cartel Jalisco Nueva Generación, kurz CJNG, anführte, wurde von mexikanischen Sicherheitskräften in Tapalpa im westlichen Bundesstaat Jalisco getötet, wo er sein Kartell leitete, teilte die mexikanische Regierung mit.

Mindestens sieben Kartellmitglieder wurden bei der Operation getötet, berichtete die „New York Times“.

Tod nach Verwundung

Oseguera Cervantes wurde während einer Razzia verwundet und starb beim Transport nach Mexiko-Stadt, heißt es in einer auf X veröffentlichten Erklärung des mexikanischen Verteidigungsministeriums.

Der stellvertretende US-Außenminister Christopher Landau bestätigte ebenfalls den Tod des Kartellführers und bezeichnete ihn als „einen der blutigsten und skrupellosesten Drogenbosse“. Er fügte hinzu: „Das ist eine großartige Entwicklung für Mexiko, die USA, Lateinamerika und die Welt.“

Auswirkungen auf die Beziehungen zu den USA

Sein Tod könnte die Beziehungen zwischen Mexiko und den USA stärken, da Präsident Donald Trump mit Militärschlägen gegen Mexikos Kartelle gedroht hat, falls das Land sein Vorgehen gegen die Gruppen nicht verschärft. Im vergangenen Februar stufte die Trump-Regierung das CJNG als ausländische Terrororganisation ein, die „Erpressung, Menschenschmuggel, Öl- und Mineralienraub sowie Waffenhandel“ betreibe, neben dem Handel mit Fentanyl und anderen Drogen.

Gewalt brach im Westen Mexikos nach dem Tod von El Mencho aus. Berichten zufolge wurden in mindestens sechs Bundesstaaten Fahrzeuge in Brand gesetzt – eine gängige Taktik von Drogenkartellen, um Militäroperationen zu umgehen. Jalisco, dessen Hauptstadt Guadalajara in diesem Sommer Austragungsort der Weltmeisterschaft sein soll, setzte den öffentlichen Nahverkehr aus, und Jaliscos Gouverneur Pablo Lemus Navarro riet den Menschen in der Region, zu Hause zu bleiben, bis sich die Lage beruhigt.

Reisewarnungen und Flugausfälle

Die US-Regierung forderte zudem US-Bürger in fünf Bundesstaaten – Bundesstaat Jalisco (einschließlich Puerto Vallarta, Chapala und Guadalajara), Bundesstaat Tamaulipas (einschließlich Reynosa und anderer Gemeinden), Teile des Bundesstaates Michoacán, Bundesstaat Guerrero und Bundesstaat Nuevo León – auf, „bis auf Weiteres Schutz zu suchen“.

Am Sonntag strichen verschiedene Fluggesellschaften Flüge oder gaben Reisewarnungen für die Region heraus. Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken zeigten chaotische Szenen am Flughafen von Guadalajara sowie Rauch über Puerto Vallarta in Jalisco.

Wie ROLLING STONE zuvor berichtete, war Oseguera Cervantes mehrfach vor einem Bundesgericht in Washington, D.C., wegen Drogenhandels, Korruption und Mordes angeklagt worden und galt als eines der wichtigsten Kartellziele Amerikas. Die Mordrate in Mexiko stieg während der Herrschaft von Oseguera Cervantes um ein Vielfaches. „Wir haben gesehen, dass es sehr blutig wurde, und viele führen das auf El Mencho selbst zurück“, sagte Scott Stewart, leitender Kartellanalyst bei Stratfor, einem privaten Geheimdienstunternehmen, 2017 zu RS. „Wo immer sie versuchen, sich gewaltsam durchzusetzen, entstehen Leichen.“

Bereits 2017 war ein Kopfgeld von 5 Millionen Dollar auf Oseguera Cervantes ausgesetzt. Zuletzt bot das US-Außenministerium 15 Millionen Dollar für Informationen, die zur Festnahme oder Verurteilung von El Mencho führen, was seinen wachsenden Status als meistgesuchter Kartellboss Amerikas unterstrich, der den Behörden jahrelang entkam – bis Sonntag.