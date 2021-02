Ellie Rowsell von Wolf Alice: Marilyn Manson soll ihr unter den Rock gefilmt haben

Die Ehe zwischen dem Musiker und der Burlesque-Tänzerin scheiterte nach Angaben von Dita von Teese nicht an Missbrauchshandlungen, wie sie derzeit gegen Marilyn Manson vorgebracht werden.

Dita Von Teese hat nun ebenfalls Stellung zu ihrer Ehe mit Musiker Marilyn Manson genommen. Die 48-Jährige schrieb in einem Statement zu den Missbrauchsvorwürfen: „Bitte beachtet, dass die öffentlich gemachten Details nicht mit meinen persönlichen Erfahrungen während unserer sieben gemeinsamen Jahre als Paar zusammenpassen.“ Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 💄Dita Von Teese (@ditavonteese) Außerdem fügte sie an, dass sie nie von Manson missbraucht wurde oder ähnliches, wie die mutmaßlich Betroffenen berichten. Hätte sie dies vorher erfahren, „hätte [sie] ihn im Dezember 2005 nicht geheiratet.“ Liiert waren Von Teese und Manson von 1999…