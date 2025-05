Elon Musk: „Es ist empörend, zu behaupten, ich sei ein Nazi“

Elon Musk , der Leiter von Donald Trumps sogenanntem Ministerium für Regierungseffizienz, ist wütend. Musk sagte in einem Ausschnitt aus einem Interview mit Fox News, das am Freitag veröffentlicht wurde, dass es „empörend ist, zu behaupten, ich sei ein Nazi“.

Musk verteidigt sich: „Ich bin schwer zu töten – also greifen sie meinen Ruf an“

Er kritisierte die Berichterstattung der Medien über ihn. Er sagte auch, dass seine Kritiker ihn töten würden, wenn sie „einen Knopf drücken“ könnten. Aber er sei „schwer zu töten“.

Gestreckter Arm bei Trump-Kundgebung – Debatte über Nazi-Geste entflammt

Bei Trumps Kundgebung nach der Amtseinführung zeigte Musk einen gestreckten Arm. Was viele, darunter auch seine entfremdete Tochter , als „Sieg Heil“ interpretierten. Seit er Twitter, jetzt Social Platform X, gekauft hat, hat er zuvor gesperrte Accounts von weißen Supremacisten wieder freigeschaltet .

Im März, als er zahlreiche Entlassungen von Bundesbeamten durchführte, teilte er einen Beitrag aus einem X-Account, in dem es hieß, dass Joseph Stalin, Adolf Hitler und Mao Zedong nicht für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich seien. Stattdessen seien es die Beamten gewesen. Nach Kritik entfernte er den Beitrag.

Rückblick auf Musks Social-Media-Aktivitäten – Hitler-Vergleiche und rechtsextreme Plattformen

Kurz nach Trumps Amtseinführung sprach Musk virtuell bei einer Wahlkampfveranstaltung der rechtsextremen AfD. Er sagte, dass die Deutschen ihre Kultur nicht durch „Multikulturalismus“ verlieren sollten.

„Kinder sollten nicht für die Sünden ihrer Eltern schuldig sein, geschweige denn für die ihrer Urgroßeltern“, sagte er.

Musk ist zunehmend unbeliebt geworden, da er über DOGE die Bundesregierung kürzt und Behörden und Programme streicht. Tesla-Händler waren Schauplatz von Vandalismus , Brandstiftung und Protesten. Die Autos des Unternehmens wurden als „ Swasticars “ bezeichnet. Im März sagte Musk, dass er und das DOGE-Team täglich Morddrohungen erhielten.

Lara Trump: „Sie haben unter der Apartheid gelebt“

„Sie sind in Südafrika aufgewachsen“, sagte Lara Trump, Trumps Schwiegertochter und Moderatorin bei Fox News, in dem neuen Interview. „Sie haben in einer Zeit der Apartheid gelebt. Ich bin sicher, Sie haben viele schreckliche Dinge gesehen. Von Menschen als Nazi bezeichnet zu werden, als Monster hingestellt zu werden, muss wirklich schwer für Sie sein.“

„Politik ist ein blutiger Sport“ – Musk sieht Parallelen zu Trump

„Es ist eine unerbittliche Propagandakampagne, die Präsident Trump offensichtlich schon seit sehr langer Zeit erlebt“, sagte Musk. „Zwanzig Jahre. Vielleicht sogar länger. Und Politik ist ein blutiger Sport. Also werden sie sich alle möglichen Angriffe ausdenken, um die öffentliche Wahrnehmung einer Person zu zerstören.“

„Nun, offensichtlich“, fuhr er fort, „habe ich in meinem Leben niemandem etwas zuleide getan. Daher ist es empörend, mich als Nazi zu bezeichnen. Denn das Problem mit den Nazis war nicht ihr Verhalten oder ihre Kleidung. Sondern die Tatsache, dass sie Millionen von Menschen getötet haben. Das ist das Problem. Sie haben auch Präsident Trump als Nazi bezeichnet. Und in einer Veröffentlichung hieß es, er sei … schlimmer als Hitler, Stalin und vielleicht Mao zusammen. Aber er ist auch kein gewalttätiger Mensch. Und hat sogar viel dafür getan, Kriege zu verhindern. Und zu beenden, was das genaue Gegenteil davon ist, ein Nazi zu sein.“

„Ironisch, wie das funktioniert“, sagte Lara Trump.

„Sie versuchen wirklich alles, um mich fertigzumachen“

„Aber es ist enttäuschend, wie gut Propaganda funktioniert“, sagte Musk. „Wenn man eine Lüge oft genug wiederholt, zum Beispiel, dass jemand ein Nazi ist, glauben es einige Leute tatsächlich. Insbesondere diejenigen, die noch an die traditionellen Nachrichten glauben. Wenn sie also immer noch glauben, dass das, was CNN sagt, mit Ausnahme von Scott Jennings, wahr ist, dann nennen sie mich auf CNN einen Nazi. Wenn also jemand CNN glaubt, dann würde er sagen: „Oh … das ist ein Nazi.“ Das liegt daran, dass es im Fernsehen gesagt wurde. Die Person im Fernsehen hat es gesagt. Aber sie versuchen wirklich alles, um mich fertigzumachen.“

Im Januar hatte Elon Musks Mutter ihn in einem Beitrag auf X dazu ermutigt, CNN zu verklagen. Zuvor hatte die Kolumnistin der Washington Post, Catherine Rampell, mit dem konservativen Diskussionsteilnehmer Scott Jennings über die Geste mit dem ausgestreckten Arm gestritten. Rampell sagte ihm , er solle die gleiche Geste im Fernsehen machen, wenn sie nicht kontrovers sei.

„Warum machen Sie das nicht gleich im Fernsehen? Warum machen Sie das nicht gleich im Fernsehen, wenn Sie es für so banal halten?“, sagte Rampell. Jennings machte die Geste natürlich nicht.

„Wenn sie einen Knopf drücken könnten, um mich in der Realität zu töten, würden sie diesen Knopf sofort drücken“

In seinem Interview mit Lara Trump sagte Musk, er glaube, dass einige Leute seinen Tod wollen.

„Wenn sie einen Knopf drücken könnten, um mich in der Realität zu töten, würden sie diesen Knopf sofort drücken. Aber da ich ein wenig schwer zu töten bin, versuchen sie stattdessen, mich charakterlich zu vernichten“, sagte er.

Es ist unklar, wen er mit ‚sie‘ meint. Aber es scheint, als würde er paranoid werden.