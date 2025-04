Elon Musk: Proteste gegen Tesla sind bezahlt

USA-Umfrage: Trump und Musk so unbeliebt wie noch nie

Elon Musk entlässt die Bundesbeamten und bedroht Amerikas wichtigstes Sicherheitsnetz bedroht. Sein Kumpel im Weißen Haus, Donald Trump , führt die amerikanische Wirtschaft mit seinem eskalierenden Handelskrieg in eine Rezession . Jetzt spüren Musk und Tesla die finanziellen Einbußen. Und der reichste Mann der Welt schlägt zurück.

Während einer Telefonkonferenz mit Investoren am Dienstag machte Musk „bezahlte“ und „sehr gut organisierte“ Demonstranten für die bislang bemerkenswert schwachen Gewinne seines Elektroautos herstellenden Unternehmens im Jahr 2025 verantwortlich. „Sie werden natürlich nicht zugeben, dass sie protestieren. Weil sie betrügerisch erlangtes Geld erhalten. Oder weil sie Nutznießer verschwenderischer Großzügigkeit sind. Sie werden sich einen anderen Grund ausdenken. Aber das ist der wahre Grund für die Proteste“, sagte der Milliardär.

Teslas Quartalsgewinn brach im Vergleich zum Vorjahr um 71 Prozent ein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Weil der Elektrofahrzeughersteller einen Umsatzrückgang von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnete. Der Gesamtgewinn sank von 1,4 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal des Vorjahres auf 409 Millionen US-Dollar im ersten Quartal dieses Jahres. Das teilte das Unternehmen mit. Teslas Einnahmen wurden durch den Verkauf von Emissionszertifikaten im Wert von 595 Millionen Dollar ausgeglichen, wie aus dem Gewinnbericht hervorgeht. Wodurch das Unternehmen einen Verlust vermeiden konnte.

Angebliche Kosteneinsparungen

„Die Unsicherheit auf den Automobil- und Energiemärkten nimmt weiter zu, da sich die sich rasch verändernde Handelspolitik negativ auf die globale Lieferkette und die Kostenstruktur von Tesla und unseren Mitbewerbern auswirkt“, erklärte Tesla in einer Ergebnispräsentation . „Diese Dynamik könnte zusammen mit der sich wandelnden politischen Stimmung in naher Zukunft erhebliche Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten haben.“

Die veränderte politische Stimmung hat natürlich viel mit Musks fröhlicher Entlassung von Zehntausenden von Bundesangestellten im Namen angeblicher Kosteneinsparungen durch sein sogenanntes Department of Government Efficiency ( DOGE ) zu tun. Sowie mit seiner Verherrlichung weißer Nationalisten auf X – und seinem stramm gestreckten Arm, den er während Trumps Kundgebung nach der Amtseinführung zeigte. Musk und DOGE haben die Behörde, die die Sozialversicherung verwaltet, drastisch gekürzt , da er Amerikas wichtigstes Sozialprogramm fälschlicherweise als „Ponzi-Schema“ kritisiert hat.

Musk, der 290 Millionen Dollar in die Wahl von Trump und den Republikanern gesteckt hat, musste mit ansehen, wie Tesla zu einem politischen Blitzableiter wurde, an dem Demonstranten ihre Frustration über DOGE an seinem Elektroautohersteller ausließen. Trump, den er mit ins Amt gebracht hat, hat einen globalen Wirtschaftskrieg ausgelöst. Und weigert sich, China nachzugeben, das mit 125 Prozent auf Trumps Importzölle von 145 Prozent reagiert hat.

Verantwortung für den politischen Albtraum

Während der Telefonkonferenz am Dienstag vermied Musk jedoch weiterhin, Verantwortung für den politischen Albtraum zu übernehmen, den er für sein Unternehmen geschaffen hat. Stattdessen pries er die „Fortschritte von DOGE bei der Bekämpfung von Verschwendung und Betrug“. Und bekräftigte seine Verpflichtung, „mit Präsident Trump und seiner Regierung zusammenzuarbeiten. Denn wenn das Schiff Amerika sinkt, gehen Sie mit unter. Einschließlich Tesla und alle anderen“.

Musk sagte, dass er zwar „wahrscheinlich im Mai“ seine Arbeit mit dem Weißen Haus zurückfahren werde, aber davon ausgehe, dass er für den Rest der Amtszeit des Präsidenten weiterhin mit der Trump-Regierung zusammenarbeiten werde. Er fügte hinzu, dass er ab nächsten Monat mehr Zeit für Tesla-Angelegenheiten aufwenden werde.

Die Gegenreaktion gegen Tesla ist so stark wie nie zuvor. Sei es in Form von Autoaufklebern und friedlichen Protesten. Oder in Brand gesteckten Fahrzeugen und verwüsteten Firmeneinrichtungen. Während sich weltweit Aufrufe zum Boykott von Tesla verbreiten, sind die Verkaufszahlen drastisch eingebrochen. Und das neueste Produkt des Unternehmens, der mit Edelstahl verkleidete Cybertruck , ist ein Flop.

Trotz der öffentlichen Unzufriedenheit mit seiner Zusammenarbeit mit Trump und den einbrechenden Gewinnen von Tesla beendete Musk seine Telefonkonferenz jedoch mit einer optimistischen Note. „Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass Tesla mit einer hervorragenden Umsetzung das wertvollste Unternehmen der Welt sein wird“, sagte Musk. „Mit Abstand.“

„Wir stehen nicht am Rande des Abgrunds. Nicht einmal annähernd“, fügte er hinzu.