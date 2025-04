Inside Report: Elon Musks fröhliche Zerstörung der Regierung

Ben Vizzachero hatte seinen Traumjob: Er arbeitete als Wildtierbiologe im Los Padres National Forest in Kalifornien. Er stieg die Karriereleiter hinauf, hatte kürzlich eine positive Leistungsbeurteilung erhalten und „machte die Welt zu einem besseren Ort“, sagt er. Doch am Presidents‘ Day-Wochenende im Februar teilte die Regierung von Donald Trump Vizzachero mit, dass er aufgrund seiner „Leistung“ entlassen werde. Vizzachero war einer von vielen Tausenden „probeweise“ eingestellten Bundesangestellten, die grundlos von Elon Musk und seiner sogenannten Abteilung für Regierungseffizienz im Rahmen von Trumps Bemühungen, die Bundesbelegschaft zu säubern und MAGA-freundlicher zu machen, gefeuert wurden.

Es war niederschmetternd. „Mein Job ist meine Identität“, sagt Vizzachero. „Seit ich fünf Jahre alt bin, definiere ich mich dadurch, dass ich Vögel liebe und Vögel beobachte.“ In einem Gespräch mit Rolling Stone im März, nach seiner Entlassung, fragte er sich, was mit seiner Krankenversicherung geschehen würde. Und ob er bei seinen Eltern einziehen müsste.

Als ein demokratischer Abgeordneter Vizzachero als Gast zu Trumps gemeinsamer Ansprache an den Kongress im März einlud, saß er in der Nähe von Musk. Er nutzte die Gelegenheit, um den reichsten Mann der Welt zur Rede zu stellen. Vizzachero zufolge beschrieb er Musk seinen Job. Und fragte: „Bin ich überflüssig?“

Ein Chef als verhasster Idiot

Er sagt, Musk habe ihn „mit einem sehr herablassenden Grinsen“ mit einer Zeile aus dem Film Office Space von 1999 konfrontiert: „Was würden Sie sagen, dass Sie hier tun?“

Es war eine zweifelhafte Anspielung auf die Szene, in der ein Paar Unternehmensberater einen Arbeiter interviewt. Und ihn zwingt, seinen Job zu rechtfertigen, bevor er gefeuert wird. Wie unzählige Wall-Street-Händler, die aus Gordon Gekkos „Gier ist gut“-Rede die falsche Lehre zogen, verstand Musk den Punkt von Office Space nicht. Dass Unternehmenskultur entmenschlichend ist. Und Chefs wie er verhasste Idioten sind.

Kurz nach Trumps und den Republikanern Siegen im Jahr 2024, die Musk mit 290 Millionen Dollar an politischen Ausgaben unterstützte, überlegte der CEO von Tesla öffentlich, diese Zeile aus Office Space auf Bundesangestellte anzuwenden. Er postete dies im November auf X, der Social-Media-Plattform, die ihm gehört. Zusammen mit einem lachenden und weinenden Emoji. Und teilte seinen früheren Beitrag eines KI-generierten Bildes erneut, auf dem er an einem Konferenztisch sitzt und hinter einem Plakat mit der Aufschrift „ DOGE “ steht.

Zwei Wochen später gab Musk bekannt : „Ich habe mir heute Abend zum fünften Mal Office Space angesehen, um mich auf @DOGE vorzubereiten!“ Der Milliardär ließ sich angeblich ein DOGE-T-Shirt mit seinem Lieblingsspruch bedrucken. Und an einem Wochenende im Februar drohte Musk, alle Bundesangestellten zu feuern , die nicht auf eine E-Mail mit der Frage „Was haben Sie letzte Woche gemacht?“ geantwortet hatten.

Musk und das Weiße Haus reagierten nicht auf die Bitte von Rolling Stone um eine Stellungnahme.

„Die amerikanische Bevölkerung sagt, weißt du was, Elon Musk? Wir glauben, dass du ein Lügner bist.“

Mit DOGE hat Musk im Rahmen einer angeblichen Jagd auf Verschwendung, Betrug und Missbrauch zehntausende Bundesangestellte entlassen. Lebensrettende Hilfsmittel gestrichen. Und wiederholt die Sicherheitsnetzprogramme Amerikas bedroht. Er regiert wie ein realitätsfremder Unternehmensbösewicht. Er lacht über dieses Gemetzel, während er feiert, postet, hohe Zahlungen an Wähler leistet (obwohl die Beträge ihm praktisch nichts bedeuten) und von neuen Verträgen und Geschäftsmöglichkeiten profitiert. Und dabei manchmal völlig high wirkt.

Selbst Regierungsbeamte und Trump-Anhänger auf dem Capitol Hill scherzen über die jüngsten Schandtaten von „Premierminister Musk“. Auf jedem Schritt seines Kreuzzuges der Zerstörung hat der CEO von Tesla und SpaceX es gewagt, die Gerichte und eine schwache demokratische Opposition herauszufordern, um ihn aufzuhalten.

Aber es dauerte nicht lange, bis die einfachen Amerikaner sauer wurden. Und landesweit Proteste gegen DOGE, Musk und seine Unternehmen ausbrachen. „Das amerikanische Volk sagt: Weißt du was, Elon Musk?“, sagt Everett Kelley, Präsident der American Federation of Government Employees, einer Bundesgewerkschaft, die im Namen der mehr als 820.000 von ihr vertretenen Beschäftigten in Regierungsbehörden rechtliche Schritte gegen die Trump-Regierung eingeleitet hat. „Wir kaufen Ihnen nicht ab, was Sie verkaufen. Wir halten Sie für einen Lügner.“

Tesla-Takedown

Die Organisatoren haben eine „ Tesla Takedown “-Kampagne gestartet, bei der Zehntausende Menschen weltweit bei Händlern auftauchen, um DOGE zu verurteilen, so die Gruppe. Sie haben Tesla-Besitzer dazu ermutigt, ihre Autos zu verkaufen. Und Aktionäre dazu, ihre Aktien zu veräußern, da ein Großteil von Musks Vermögen aus seiner Beteiligung am Elektrofahrzeughersteller stammt.

„Die Leute haben gefragt: ‚Was ist DOGE?’“, sagt eine Rentnerin bei einem Anti-Tesla-Protest in Los Angeles im März. Und erklärt, dass sie und ihr Mann versuchen, die Menschen über die Schäden aufzuklären, die Musks Lieblingsprojekt anrichtet. Vorbeifahrende Autofahrer hupen, um die etwa 25 Menschen zu unterstützen, die sich trotz des Regens in einem Tesla-Zentrum versammelt haben. Einige halten Schilder hoch, auf denen Musk als Nazi angeprangert wird (er hat jegliche Verbindung zum Nationalsozialismus abgelehnt ). Während auf einem anderen Plakat bei der Kundgebung einfach zu lesen ist: „Ich bin mir bei diesem Elon nicht sicher.“

„Es gibt eine wachsende Bewegung, die sich von Tesla-Aktien trennen will. Und der Kurs der Tesla-Aktie ist stark rückläufig“, sagt der Schauspieler und Autor Alex Winter, der im Februar zusammen mit anderen Aktivisten die Kampagne Tesla Takedown ins Leben gerufen hat. ‚Die Dinge entwickeln sich in die richtige Richtung.“

„Verrückter Onkel Elon“

Vor Trumps Amtseinführung waren sich Beobachter nicht sicher, wie ernst sie die Idee einer von Musk geleiteten Kommission für Regierungseffizienz nehmen sollten. Aber der Milliardär und DOGE stehen an der Spitze von Trumps schockierend gesetzloser zweiter Amtszeit .

Musk hat die Säuberung der Bundesbelegschaft durch den Präsidenten angeführt und seine Bemühungen, Informationen und die Macht über Bundesmittel zu konsolidieren. Obwohl er nie gewählt, ernannt oder bestätigt wurde, um eine so zentrale Rolle zu übernehmen. Musk ist technisch gesehen ein „spezieller Regierungsangestellter“, eine Bezeichnung, die es ihm ermöglichte, ein Bestätigungsverfahren des Senats zu umgehen und die öffentliche Meldung seiner finanziellen Beteiligungen zu vermeiden.

DOGE entstand auch durch die Umbenennung des U.S. Digital Service und dessen Verlegung unter das Exekutivbüro, offenbar in dem Bestreben, Gesetze zur Offenlegung öffentlicher Aufzeichnungen zu umgehen . Die Ethik-Aufsichtsbehörde American Oversight hat geklagt, um die Gruppe zur Einhaltung dieser Gesetze und zur Aufbewahrung von Materialien zu zwingen, die dem Freedom of Information Act unterliegen. „Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, das volle Ausmaß des Schadens zu erfahren“, sagte der Interims-Geschäftsführer Chioma Chukwu in einer Erklärung zu einem Gerichtsbeschluss vom April, der DOGE zur Erfüllung dieser gesetzlichen Verpflichtung verpflichtet.

Musk ist kein Beamter

Trump und Musk haben versucht, dem neuen Amt weitreichende Befugnisse zu erteilen. Solche, die der Kongress nie vorgesehen hatte. Darunter die Möglichkeit, vom Gesetzgeber bewilligte Gelder „einzuziehen“ oder einzufrieren. Experten sagen, dass die Regelung auf mehreren Ebenen verfassungswidrig ist. Ebenso wie die Massenentlassungen des DOGE und seine Versuche, die Arbeit ganzer Regierungsbehörden einzustellen oder auszusetzen. In einer Klage , die von Mitarbeitern der US-Agentur für internationale Entwicklung ( USAID ) eingereicht wurde, wurden viele dieser Argumente dargelegt. Darin wird behauptet, dass „Musk als Beamter der Vereinigten Staaten gehandelt hat, ohne ordnungsgemäß für eine solche Rolle ernannt worden zu sein“. Und dass DOGE „gehandelt hat, um USAID zu eliminieren, eine per Gesetz geschaffene Bundesbehörde, was nur der Kongress tun darf“.

Ein Bundesrichter in Maryland stimmte dem zu. Und stellte fest, dass Musk und DOGE bei der Auflösung des Büros wahrscheinlich gegen die Verfassung verstoßen haben. Ein anderer Richter ordnete an, dass die Trump-Administration Tausende von Mitarbeitern auf Probe, die von DOGE gekündigt wurden, wieder einstellen muss. (Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der Rechtsstreit noch nicht abgeschlossen.)

Der Wildbiologe Vizzachero gehörte zu denjenigen, die wieder eingestellt wurden. Die Regierung setzt ihre Massenentlassungen in noch größerem Umfang fort.

„Ich bin zum Meme geworden. Es gibt das Leben im Traum und das Leben im Meme, und genau das passiert gerade.“

Musk und seine Stellvertreter – viele stammen aus seinen eigenen Unternehmen , andere sind junge, technikbegeisterte Studienabbrecher ohne Regierungserfahrung – haben einen beispiellosen Zugang zu sensiblen persönlichen Daten und staatlichen Zahlungssystemen gefordert. Was zu noch mehr rechtlichen Herausforderungen führt. Bundesrichter haben festgestellt , dass die Trump-Administration wahrscheinlich gegen Datenschutz- und Verwaltungsgesetze verstoßen hat, als sie DOGE umfassenden Zugang zu persönlichen, privaten Daten gewährte, die von der Social Security Administration, dem Finanzministerium und dem Bildungsministerium gespeichert wurden.

Ungeachtet dessen hat DOGE weiterhin nach dem gleichen Schema gearbeitet, das Musk nach der Übernahme von Twitter angewandt hat. Und zeigt einen Eifer für schnelle Kündigungen und wenig Rücksicht darauf, wie Abteilungen funktionieren.

Rolle als allmächtiger Agitator

Während des ganzen Chaos und der Verwirrung um Trumps Rückkehr an die Macht bemühte sich Musk auch, das Image zu pflegen, das er sich seit langem als Arbeitstier, Showman und Experte auf verschiedenen Gebieten aufgebaut hat. Berichten zufolge soll er Freunden erzählt haben, er schlafe in den Büros von DOGE , und dabei seine früheren Behauptungen über das Schlafen in einer Tesla-Fabrikhalle wieder aufgewärmt haben. Er veröffentlicht immer wieder grandiose und oft ungenaue Schätzungen darüber, wie viel Geld DOGE eingespart hat.

Und er schien seine Rolle als allmächtiger Agitator zu genießen. Musk begann, seine Feinde regelmäßig als „ Retards “ auf X zu beschimpfen. Und zielt auf Richter ab, die gegen die Verwaltung entschieden oder die Übergriffe von DOGE blockierten. Er wurde so dreist, die Sozialversicherung, die lange Zeit als unantastbar galt, als „das größte Schneeballsystem aller Zeiten“ zu bezeichnen .

Auf der Bühne bei Trumps Veranstaltung nach seiner Amtseinführung warf Musk der Menge einen geradeheraus gesalzenen Gruß zu. Und reagierte dann auf die darauf folgende Gegenreaktion mit einer Reihe von Wortspielen auf die Namen hochrangiger Nazis aus dem inneren Kreis von Adolf Hitler. In seiner virtuellen Rede vor der in weiten Teilen rechtsextremen deutschen Partei Alternative für Deutschland argumentierte er , dass Deutschland „zu viel Wert auf die Schuld der Vergangenheit“ lege.

Grimes bettelte ihn an

Auf der Conservative Political Action Conference 2025 im Februar fuchtelte Musk mit einer Kettensäge herum, die er als Mittel gegen die „Bürokratie“ bezeichnete. Und das am selben Tag, an dem seine ehemalige Partnerin Grimes ihn öffentlich auf X anbettelte, ihr wegen einer medizinischen Krise eines ihrer drei Kinder zu antworten.

„Ich bin zum Meme geworden“, sagte er auf der Bühne. „Ich lebe das Meme. Wisst ihr, es ist so, als gäbe es das Leben des Traums und das Leben des Memes, und genau das passiert gerade.“

LSD, Kokain, Ecstasy und Pilze

Der bizarre Auftritt auf dem CPAC löste Spekulationen über Musks Geisteszustand und seinen Freizeitdrogenkonsum aus, da er drinnen eine Sonnenbrille trug und Schwierigkeiten hatte, Sätze zusammenhängend zu formulieren. Personen, die Musk nahestehen, haben dem „Wall Street Journal“ mitgeteilt, dass sie ihn beim Konsum illegaler Drogen, darunter LSD, Kokain, Ecstasy und Pilze, beobachtet haben. Was bei einigen Vorstandsmitgliedern, die seine Unternehmen beaufsichtigen, Besorgnis auslöst. (Musk hat den Konsum illegaler Drogen bestritten. Allerdings hat er über seinen Konsum von verschreibungspflichtigem Ketamin , einem dissoziativen Anästhetikum, gesprochen.)

Einige hochrangige Beamte der Trump-Administration und Kabinettsmitglieder sind von Musk zutiefst verärgert. Außenminister Marco Rubio, so berichten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen, hat seine Verachtung für Musk nicht verborgen. Wobei einige Beamte des Außenministeriums den Tesla-Milliardär „Crazy Uncle Elon“ nennen, wie zwei dieser Quellen Rolling Stone berichten.

„Ich war mit Elon im selben Raum. Er versucht immer, witzig zu sein. Und er ist überhaupt nicht witzig“, sagt ein hochrangiger Beamter der Trump-Administration. „Er macht diese Witze und kleinen Nebenbemerkungen und lächelt. Und sieht dann fast verletzt aus, wenn man seinen Humor nicht aufgreift. Ich verwende immer wieder das Wort „nervig“. Und viele Leute, die mit ihm zu tun haben, tun das auch. Aber das Wort wird der Situation nicht gerecht. Elon denkt einfach, dass er schlauer ist als alle anderen im Raum. Und benimmt sich auch so. Selbst wenn klar ist, dass er nicht weiß, wovon er redet.“

Ist Musk high?

Musk hat die Geduld einer Reihe hochrangiger Verwaltungsbeamter auf eine harte Probe gestellt, so dass – laut diesem Beamten und zwei anderen – Trumps Stellvertreter aus Besprechungen gegangen sind. Und sich ernsthaft gefragt haben, ob Musk high sei. Verwaltungsbeamte scherzten untereinander darüber, Musk einem obligatorischen Drogentest zu unterziehen, was Musk selbst für eine gute Idee für Bundesangestellte hält. (Ein Anwalt von Musk sagte, er werde „regelmäßig und stichprobenartig bei SpaceX auf Drogen getestet und habe noch nie einen Test nicht bestanden.“)

„Mit dem Kerl zu reden ist manchmal so, als würde man wirklich rostigen Nägeln auf einer Tafel zuhören“, sagt der hochrangige Trump-Verwaltungsbeamte. Und fügt hinzu, dass Musk auch kein großer Teamplayer sei. „Er ist einfach die nervigste Person, mit der ich je zu tun hatte. Und das will etwas heißen.“

„Warum wissen diese verdammten Kinder das?“

Mit Trumps Segen hat Musk ein Klima der Angst geschaffen, das fast jeden Winkel der US-Exekutive infiziert hat. Als DOGEs „Nerd-Armee“ die Bundesbehörden übernehmen wollte und ihre Forderungen nicht sofort erfüllt wurden, schnauzten Musks Gefolgsleute hochrangige Regierungsbeamte an: „Muss ich Elon anrufen?“

Die E-Mails, die Musk an Bundesangestellte hat senden lassen, waren so absichtlich unverschämt, dass mehrere eine Lawine von Streichen und Antworten ausgelöst haben, die ein Beamter der Trump-Regierung als „sehr unhöflich“ bezeichnete. Einige dieser krassen Antworten enthalten – laut Nachrichten, die von Rolling Stone überprüft wurden – grafische sexuelle Bilder. Darunter Inhalte, die Urin und Kot zeigen.

„Ich weiß, dass Elon das wahrscheinlich nicht sehen wird. Aber ich hoffe, dass er es sieht“, sagt ein ehemaliger Bundesangestellter, der angibt, auf eine solche E-Mail mit einem Bild eines menschlichen Arschlochs geantwortet zu haben.

Musk amüsiert sich offenbar über die Unruhen. Abgesehen von seinen öffentlichen Memes, wenn er Mitarbeitern und Vertrauten privat Nachrichten über Berichte von Bundesangestellten darüber schickt, wie ihr Leben ruiniert wurde, ist der Tesla-CEO dafür bekannt, mit lachenden und weinenden Emojis zu reagieren, so eine Quelle mit direktem Wissen über die Angelegenheit.

Tickende Zeitbombe

Bei der Sozialversicherungsbehörde scheinen Musk und DOGE eine tickende Zeitbombe zu schaffen. Sie nehmen große Kürzungen und Änderungen vor , die dazu führen könnten, dass einige Empfänger nicht die Leistungen erhalten, die ihnen zustehen.

Der Tech-Oligarch hat wiederholt davor gewarnt , dass Millionen von Amerikanern über 100 Jahren Leistungen erhalten. Eine eklatante Falschdarstellung der Daten der Behörde. Trump hat diese Lüge ebenfalls aufgegriffen, obwohl sein amtierender Sozialversicherungsbeauftragter eingeräumt hat, dass diese Menschen „nicht unbedingt Leistungen erhalten“.

Musk behauptet, es gäbe „extreme Betrugsfälle“ bei der Sozialversicherung. Obwohl er und DOGE keine Beweise dafür vorgelegt haben. Er behauptet ohne Grundlage, dass Hunderte Milliarden Dollar an Betrug pro Jahr an Einwanderer ohne Papiere aus Anspruchsprogrammen wie Sozialversicherung, Medicare und Medicaid gehen.

Das ständige Nörgeln über Ansprüche zeigt Wirkung. Wenn Menschen ihre Sozialversicherungsleistungen verlieren, geben sie Musk und DOGE die Schuld.

Zwei Regierungsbeamte und ein weiterer Trump-Berater berichten dem Rolling Stone, dass einige Vertraute von Trump versucht haben, Musk diplomatisch daran zu erinnern, dass dies politisch schädlich sein könnte, nachdem Musk die Sozialversicherung öffentlich als „Pyramidensystem“ bezeichnet hatte.

„Er ist die nervigste Person, mit der ich je zu tun hatte, und das will etwas heißen.“

„Wir gewinnen gerne Wahlen. Und Sie haben vielleicht bemerkt, dass viele unserer Wähler älter sind“, bemerkt der Trump-Berater. Die Beschwerde von Trump-Mitarbeitern über Musks Unfähigkeit, neue Informationen aufzunehmen oder zu verarbeiten, ist weit verbreitet.

Laut dem Trump-Berater und einem Regierungsbeamten hat der DOGE-Kapitän hartnäckig mit Kommentaren wie ‚Es ist jedoch ein Schneeballsystem‘ geantwortet. (Ist es nicht.)

Während Musk und seine Gefolgsleute behaupten, verschwenderische Ausgaben zu jagen, bewirbt sich der Tech-Mogul um neue Verträge bei Behörden, die seine zahlreichen Geschäftsinteressen regulieren. Eine Situation, die offensichtliche Interessenkonflikte mit sich bringt. Das Weiße Haus unter Trump hat behauptet, dass Musk seine eigenen Konflikte überwachen und sich von der Arbeit der DOGE bei der Überwachung bestimmter Verträge befreien kann, wenn er dies für notwendig hält.

Im Rahmen ihrer Säuberungsaktion entließen Musk und DOGE Hunderte von Mitarbeitern auf Probe bei der Federal Aviation Administration, die im vergangenen Jahr eine Geldstrafe gegen Musks SpaceX wegen Verstößen gegen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen verhängt hatte . Musk setzte auch den letzten FAA-Administrator unter Druck , zurückzutreten, sodass die Behörde führungslos war, als im Januar ein Armeehubschrauber und ein Verkehrsflugzeug über dem Potomac River in der Nähe von D.C. kollidierten und 67 Menschen starben.

Mehrere zehn Millionen Dollar zur Finanzierung eines Starlink-Deals

Die Behörde hat begonnen, Starlink, den Satelliten-Internetdienst von Musk, zu nutzen, um die Systeme zur Verwaltung des amerikanischen Luftraums zu verbessern. Musk hat versucht, dies als Wohltätigkeit darzustellen, indem er veröffentlichte, dass „Starlink-Terminals dem Steuerzahler im Notfall KOSTENLOS zur Verfügung gestellt werden, um die Verbindung zur Flugsicherung wiederherzustellen“. Wie Rolling Stone jedoch berichtet hat, haben Beamte der FAA ihre Mitarbeiter stillschweigend angewiesen, schnell mehrere zehn Millionen Dollar zur Finanzierung eines Starlink-Deals aufzutreiben.

Die New York Times berichtete im März separat, dass Starlink nun auf dem Gelände des Weißen Hauses eingesetzt wird, trotz Sicherheitsbedenken. Trumps Verteidigungsministerium vergab gerade weitere Milliardenverträge an SpaceX, um sensible Militärsatelliten ins All zu bringen. DOGE soll Musk’s Grok AI Chatbot großzügig nutzen , während es die Regierung zerschneidet.

Zwei Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, berichten Rolling Stone, dass die DOGE-Mitarbeiter von Musk DOD-Mitarbeiter über das Golden-Dome-Projekt ausgefragt haben, Trumps fantastischen Vorschlag, ein weltraumgestütztes Raketenabwehrsystem zum Schutz der gesamten Vereinigten Staaten zu bauen. Eine Idee, die wie für Starlink gemacht ist. Ihre Fragen waren so spezifisch, dass sich die Pentagon-Beamten fragten, ob die DOGE-Mitarbeiter Zugang zu hochsensiblen und streng gehüteten Informationen hatten.

Starship explodierte erneut in der Luft

„Warum wissen diese verdammten Kinder das?“, so beschreibt eine der Quellen ihre damalige Verwirrung.

Mit DOGE hat Musk effektiv Behörden infiltriert, die eigentlich seine Unternehmen überwachen sollten. Diese Situation birgt Risiken, sagen Experten. Weil Beamte möglicherweise das Gefühl haben, dass sie Musks Unternehmen nicht zu genau unter die Lupe nehmen können. Ein typisches Beispiel: Ende Februar erteilte die FAA die Genehmigung für einen weiteren unbemannten Testflug der Starship-Rakete von SpaceX. Einen Monat nachdem eine Rakete explodiert war. Starship explodierte erneut in der Luft. Trümmer regneten über Florida und der Karibik nieder. Und fast 500 Flüge wurden unterbrochen .

Die Untersuchung der ersten Explosion durch die FAA kam zu dem Schluss , dass die wahrscheinliche Ursache „stärkere als erwartete Vibrationen während des Fluges“ waren. Die Behörde stellte fest, dass SpaceX vor dem Start der zweiten Rakete, die ebenfalls explodierte, „Korrekturmaßnahmen ergriffen“ hatte.

„Niemand hat Musk gewählt“

Musks beispielloser Angriff auf die Regierung blieb nicht ohne Antwort von Durchschnittsamerikanern, die Massenproteste mit Schwerpunkt auf DOGE und Tesla mobilisierten. Republikanische Abgeordnete, die Bürgerversammlungen abhielten, wurden von ihren Wählern besucht, die sie wegen Musk beschimpften. Seinen Namen ausbuhten. Und seine Kürzungen anprangerten. Anfang März riet der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, seinen GOP-Kollegen, solche Veranstaltungen auszulassen.

Die Demonstrationen gingen unterdessen auf die Straße über. „DOGE ist illegitim. Der Kongress hat sie nicht autorisiert“, sagte ein Bundesangestellter bei einer Protestkundgebung im März auf der National Mall gegenüber Rolling Stone. Die Aktion wurde von Veteranen aufgrund der Kürzungen von DOGE beim Department of Veterans Affairs (US-Veteranenministerium) stark unterstützt. „Scheiß auf Musk“, sagt eine andere Teilnehmerin, deren Verwandter bei der Regierung angestellt ist. Sie merkt an, dass „niemand Musk gewählt hat“.

Während Musks DOGE weiterhin Arbeitsplätze abbaut, formiert sich eine Protestbewegung gegen ihn.

Unterdessen wurden Tesla-Händler, -Fahrzeuge und -Ladegeräte im Rahmen einer Welle von Vandalismus – die nichts mit der friedlichen Tesla-Takedown-Kampagne zu tun hat – mit Farbe besprüht , verbrannt und durch Schüsse beschädigt. Wobei es bisher keine Verletzten gab. Musk hat ohne Grundlage behauptet, dass die Proteste von reichen Liberalen finanziert werden. Und dass der Vandalismus „ koordiniert wird “. Obwohl das FBI erklärt hat, dass es keine Beweise dafür gibt.

Das Weiße Haus und die Strafverfolgungsbehörden von Trump haben Schritte unternommen, um gegen die Tesla-Vandalen vorzugehen. Bei einer Tesla-Präsentation , die Trump mit Musk auf der Auffahrt des Weißen Hauses abhielt, sagte der Präsident, dass die Angreifer als inländische Terroristen betrachtet werden sollten. Generalstaatsanwältin Pam Bondi kündigte an , dass drei Personen, die im Verdacht stehen, Brandanschläge auf Tesla-Besitz verübt zu haben, mit Haftstrafen von bis zu 20 Jahren rechnen müssen. Das FBI hat eine Task Force eingesetzt, die sich mit Gewalt gegen Tesla befasst.

Trump schlug außerdem vor , dass Personen, die wegen dieser Verbrechen verhaftet wurden, in El Salvador ins Gefängnis gesteckt werden sollten.

Was ist eine Million Dollar?

Angesichts der wachsenden öffentlichen Wut über seine Rolle und seinen Einfluss hielt Musk Ende März eine Bürgerversammlung in Green Bay, Wisconsin, ab. Mehr als 1.000 Unterstützer schlossen sich ihm an, während Hunderte draußen im eiskalten Regen protestierten.

Die Demonstranten waren dort, um ihrem Ärger über Musks Versuche, einen Sitz im Obersten Gerichtshof des Bundesstaates zu kaufen, Luft zu machen. Der Tech-Milliardär hatte über seinen Super-PAC, America PAC, den Wählern 100 Dollar für die Unterzeichnung einer Petition angeboten, in der sogenannte „aktivistische Richter“ angeprangert wurden. Nur Unterzeichner der Petition konnten an der Bürgerversammlung teilnehmen. Musk hatte angekündigt, dass er an zwei Veranstaltungsteilnehmer Schecks über 1 Million Dollar vergeben würde.

Ein Demonstrant, der ein Schild mit der Aufschrift „X-LAX muss Musk loswerden“ hochhielt, sagte gegenüber Rolling Stone, dass Musk „in Wisconsin nichts zu suchen hat, wenn er versucht, Wählerstimmen zu beeinflussen“. Ein anderer hielt ein Schild mit der Aufschrift „Packer-Fans mögen keine Nazis“ hoch, auf dem ein Bild von Musks Gruß mit ausgestrecktem Arm zu sehen war.

„Cheesehead Hat“ im Stil der Packers

Im Inneren erschien Musk auf der Bühne. Und setzte sich einen „Cheesehead Hat“ im Stil der Packers auf, bevor er ihn signierte und in die Menge warf.

Kurz darauf holte er zwei Gewinner auf die Bühne, die die Schecks über eine Million Dollar in Empfang nahmen. Er gab gegenüber dem Publikum zu, dass es ihnen nur darum gehe, „Aufmerksamkeit zu erregen“. Er lachte darüber, dass die Bezahlung der Wähler auf diese Weise „die etablierten Medien in den Wahnsinn treibt“.

Während eine Million Dollar für die meisten Menschen eine lebensverändernde Summe wäre, bedeutet sie einem Mann, der Ende März Berichten zufolge 316 Milliarden Dollar wert war, erschreckend wenig. Einer dieser Schecks entspricht für ihn etwas mehr als 60 Cent, wenn man sein Nettovermögen mit dem des durchschnittlichen Amerikaners vergleicht. (Die 290 Millionen Dollar, die Musk für die Wahl von Trump und den Republikanern ausgegeben hat, entsprachen zu diesem Zeitpunkt etwa 214 Dollar für ihn. Weniger als die wöchentliche Lebensmittelrechnung einer Durchschnittsfamilie.)

„Ich würde ihm dafür danken, dass er mich radikalisiert hat. Ich hatte noch nie an einer Protestveranstaltung teilgenommen, bis ich gefeuert wurde.“

In seinem Rathaus hielt Musk – ein Einwanderer – eine Tirade darüber, dass Nichtstaatsangehörige Sozialversicherungsnummern erhalten. Und stand dabei vor einer Grafik, die angeblich einen großen Anstieg unter den Demokraten zeigte. In Wirklichkeit erhalten legale Einwanderer Sozialversicherungsnummern, damit sie Steuern zahlen können. Dieser Prozess wurde tatsächlich automatisch eingeführt während Trumps erster Amtszeit. Die Menge hielt den Atem an, als Musk ihnen den falschen Eindruck vermittelte, dass DOGE endlich echten Betrug bei der Sozialversicherung aufgedeckt hatte.

Als Musk von Demonstranten unterbrochen wurde, scherzte er, dass es sich bei ihnen um Agenten handele, die vom demokratischen Großspender George Soros finanziert würden. Ja, inmitten der Veranstaltung, bei der er 100 Dollar für die Unterzeichnung seiner Petition zahlte. Und 2 Millionen Dollar verteilte.

Während der gesamten Nacht argumentierte Musk, dass die Wahl zum Obersten Gerichtshof von Wisconsin nicht nur für den Staat oder das Land, sondern möglicherweise für die ganze Welt erhebliche Auswirkungen haben würde. Wenn die Demokraten gewinnen würden, könnten die Republikaner zwei Sitze im Kongress verlieren, so seine Argumentation.

Zwei Tage später lehnten die Wähler in Wisconsin Musks Kandidaten Brad Schimel mit 10 Punkten überzeugend ab. Die Wahl war ein Referendum über Musk. Und er verlor hoch.

Mangel an Authentizität

Dr. Kristin Lyerly, eine Gynäkologin und Geburtshelferin aus Wisconsin, die als Bundesstaatsleiterin für das Komitee zum Schutz der Gesundheitsversorgung fungiert und sich gegen Schimel einsetzte, sagte gegenüber Rolling Stone: „Authentizität ist für die Menschen in Wisconsin unglaublich wichtig. Und genau daran hat es Elon Musk völlig gemangelt. An jeglichem Gefühl von Authentizität.“

Nach Musks epischem Scheitern sickerte durch, dass er die Trump-Administration bald verlassen könnte. Das war keine Überraschung. Besondere Regierungsangestellte sollen höchstens 130 Tage pro Jahr im Dienst sein. Musks Einfluss auf die Regierung und ihre Mitarbeiter wird jedoch noch lange nachwirken.

Am 5. April, als sich in allen Bundesstaaten und Städten der Welt eine Welle von „Hände weg!“-Protesten gegen Trump und Musk zusammenbraute, sprach Rolling Stone erneut mit Vizzachero. Er bereitete sich darauf vor, auf einer dieser Kundgebungen in Kalifornien zu sprechen. (Jetzt, da er wieder eingestellt wurde, sagt er: „Die Aussagen, die ich Ihnen gegenüber mache, sind meine persönliche Meinung.“)

Er liest seine geplante Rede am Telefon vor. Er spricht darüber, wie Umwelt- und Naturschutzgesetze den Weißkopfseeadler und den Wanderfalken zurückgebracht und Amerikas öffentliches Land wiederhergestellt haben. „Die Trump-Regierung will unser öffentliches Land ausbeuten und missbrauchen. Damit Milliardäre wie Elon Musk noch reicher werden können“, sagt er.

Seit seiner Begegnung mit Musk ist ein Monat vergangen. Er sagt, er sei „irgendwie dankbar“.

Wenn er Musk jetzt wiedersehen würde, sagt Vizzachero, „würde ich ihm dafür danken, dass er mich radikalisiert hat. Denn ich hatte bis eine Woche nach meiner Entlassung noch nie an einer Protestveranstaltung teilgenommen. Ich habe lange Zeit am Rand gestanden. Und gedacht, dass so viel Schlimmes passiert. Er hat mir den Anstoß gegeben, meine Stimme zu erheben und mich zu äußern.“