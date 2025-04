USA-Umfrage: Trump und Musk so unbeliebt wie noch nie

Präsident Donald Trump und sein „ First Buddy “ Elon Musk haben in der amerikanischen Öffentlichkeit einen bleibenden Eindruck hinterlassen, da sie weiterhin mit der Abrissbirne auf Washington einschlagen. Und das ist nicht die gute Art.

Neue Umfragen der University of Massachusetts Amherst zeigen, dass nach fast drei Monaten im Amt eine Mehrheit der Befragten Trumps Handlungen missbilligt. Nur 27 Prozent sagten, dass sie seine Arbeit „stark befürworten“. Weitere 17 Prozent gaben an, dass sie ihn in seiner zweiten Amtszeit bisher „einigermaßen befürworten“. Was einer Befürwortungsrate von insgesamt 44 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu „lehnen ihn“ 44 Prozent „stark ab“. Und sieben Prozent „lehnen ihn etwas ab“, was einer Ablehnungsrate von 51 Prozent entspricht.

Trump ist auch in allen anderen Bereichen außer der Einwanderung unter Wasser. Mindestens 40 Prozent der Befragten gaben an, dass er die Bereiche Arbeit, Außenpolitik, Bürgerrechte, Inflation und Handel „überhaupt nicht gut“ bewältigt hat. Wobei der Präsident besonders schlechte Noten in den beiden letztgenannten wirtschaftlichen Bereichen erhielt. Insgesamt 62 Prozent ungünstig in Bezug auf die Inflation und 58 Prozent in Bezug auf den Handel. Vermutlich weil sich die Kosten für Haushaltswaren nicht verändert haben, während Trumps chaotische Zollpläne die internationalen Märkte und Investitionsportfolios durcheinander gebracht haben.

„ … Oder mit einem weiteren Rückgang der Zustimmungswerte des Präsidenten rechnen“

Tatishe Nteta, Direktor der University of Massachusetts Amherst Poll , erklärt gegenüber Rolling Stone, dass „angesichts des freien Falls der Aktienmärkte, der anhaltend hohen Preise und des historisch niedrigen Verbrauchervertrauens in die Wirtschaft es keine Überraschung ist“, dass Trump in diesen Bereichen zu kämpfen hat. „Die Zeit wird zeigen, ob Präsident Trump in der Lage sein wird, den Schwung und die Unterstützung zurückzugewinnen, die ihn zu einer zweiten Amtszeit im Weißen Haus katapultiert haben. Aber nach drei Monaten müssen Präsident Trump und seine Anhänger die wirtschaftlichen Sorgen der Öffentlichkeit ansprechen. Oder mit einem weiteren Rückgang der Zustimmungswerte des Präsidenten rechnen“, sagt er.

Trump schnitt auch bei Fragen zu seiner Gesamtwirkung auf die amerikanische politische Landschaft schlecht ab. Die Mehrheit der Befragten gab an, dass sie nicht darauf hoffen, dass er das Land vereint, anstatt es zu spalten (53 Prozent). Oder dass er in einer Krise moralische Führungsstärke zeigt (51 Prozent). Die Umfrage der UMass ergab außerdem eine breite Besorgnis darüber, dass Trump die amerikanische Demokratie (49 Prozent), das Ansehen der Nation in der Welt (49 Prozent) und die öffentliche Gesundheit (47 Prozent) schwächt.

26 Prozent der Trump-Wähler äußerten Bedenken hinsichtlich ihrer Wahlentscheidung

Insgesamt lehnten 65 Prozent der Befragten die Idee ab, dass Trump versuchen könnte, für eine dritte Amtszeit zu kandidieren, obwohl die Verfassung eine Amtszeitbegrenzung auf zwei Amtszeiten für sein Amt vorsieht. 93 Prozent der Demokraten und 36 Prozent der Republikaner vertraten diese Position. Trump hat sich geweigert, die Idee auszuschließen. Und fälschlicherweise behauptet, es gäbe „ Methoden, “ mit denen er erneut kandidieren könnte.

Und während Trump weiterhin breite Zustimmung von selbsternannten Republikanern und Konservativen, älteren Amerikanern und seiner Basis erhält, beginnen selbst einige seiner Anhänger, ihre Zweifel zu haben. 26 Prozent der Trump-Wähler äußerten Bedenken hinsichtlich ihrer Wahlentscheidung. Und zwei Prozent gaben an, sie bereits zu bereuen. Nteta weist darauf hin, dass „seine einstigen Anhänger beobachten, ob er sein Wahlversprechen, Amerika wieder groß und wohlhabend zu machen, einhalten kann.“

Musk erreichte einen Durchschnitt von 37, fünf Punkte weniger als im Oktober 2024

Für Musk, der de facto an der Spitze des sogenannten Department of Government Efficiency der Trump-Administration steht, das eine Spur rücksichtsloser Zerstörung durch kritische Regierungsbehörden gezogen und Tausende von Mitarbeitern entlassen hat, sind die Zahlen der UMass wohl noch entmutigender. Die Befragten wurden gebeten, auf einer Skala von „am kältesten“ bis „am wärmsten“ auf einer Skala von 0 bis 100 anzugeben, wie sie verschiedene Gruppen sowie Musk persönlich einschätzen. Musk erreichte einen Durchschnitt von 37, fünf Punkte weniger als im Oktober 2024.

Er lag damit weit unter den Bundesangestellten, die er regelmäßig herabgesetzt und bei Massenentlassungen entlassen hat. Sie erreichten einen Wert von 58. Er lag auch unter dem Wert von Transgender-Personen (45) und Demokraten und Republikanern (beide bei 41).

In anderen Umfragen wurde die Stimmung in Bezug auf die Oligarchie untersucht. 56 Prozent gaben an, dass Musk zu viel Einfluss auf die Bundesregierung hat. Und 59 Prozent signalisierten, dass sie ihm nicht zutrauen, „seine öffentliche Position nicht zum Nutzen seiner Geschäftsinteressen zu missbrauchen“. Die Mehrheit traute Musk auch nicht zu, Programme zu identifizieren, die gekürzt werden sollten (53 Prozent). Wesentliche Finanzierungsquellen (55 Prozent) oder private Informationen der Bürger (57 Prozent) zu schützen. Dem öffentlichen Interesse zu dienen (56 Prozent). Oder korrekt mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren (57 Prozent). Über 70 Prozent sprachen sich gegen Kürzungen bei Social Security und Medicare aus, die Musk beide als DOGE-Ziele vorgeschlagen hat.

Erstaunliche 45 Prozent stimmten der Aussage „eher“ oder „voll und ganz“ zu, dass die USA „eine Oligarchie“ seien. Definiert als „eine Regierung, in der eine kleine Gruppe die Kontrolle ausübt. Insbesondere für korrupte und eigennützige Zwecke“. Nur 28 Prozent waren anderer Meinung.

Das zweitbeliebteste Wort zur Beschreibung von Musk: „böse“

„In den letzten Wochen hat Präsident Donald Trump angedeutet, dass Elon Musks Zeit im Weißen Haus möglicherweise zu Ende geht“, bemerkt Nteta. (Musk hat Berichte über seinen bevorstehenden Abschied aus der Regierung dementiert.) „Nach Elon Musks gescheitertem Versuch , einen konservativen Richter in Wisconsin zu wählen, seiner Ablehnung von Trumps Zollpolitik und den Kontroversen im Zusammenhang mit seiner Führung von DOGE könnte Trump glauben, dass Musk, der mit Abstand größte Spender für seine Kampagne, eher eine politische Belastung als ein Aktivposten ist.

Wir haben die Amerikaner außerdem gebeten, Musk mit einem Wort zu beschreiben. Und obwohl das Wort „klug“ am häufigsten genannt wurde, war das zweitbeliebteste Wort zur Beschreibung von Musk „böse“, so Nteta. Zu den weiteren beliebten Begriffen gehörten „gierig“, „arrogant“, „Idiot“ und „seltsam“. Nteta stellt fest: „Trump hat sich schon lange als geschickt darin erwiesen, seine Verluste zu begrenzen. Und wenn Elon Musk nicht ein Minimum an positiven Bewertungen in der Öffentlichkeit zurückgewinnen kann, wird er wahrscheinlich ein weiterer Name auf der langen Liste ehemaliger Mitarbeiter der Trump-Administration sein.“