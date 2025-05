Elon Musk reagiert empört auf Berichte, dass Tesla erwägt, ihn zu ersetzen

Elon Musk weist einen Bericht zurück, wonach sein Flaggschiff-Unternehmen Tesla ihn als CEO ersetzen will. Grund dafür sei, dass er monatelang wegen seiner Arbeit als Leiter der sogenannten Abteilung für Regierungseffizienz ( DOGE ) abwesend war. Und Tesla ein ausgesprochen ineffizientes erstes Quartal hinter sich hat.

Wall Street Journal berichtet über angebliche Nachfolgersuche

Am Mittwoch berichtete das Wall Street Journal , dass der Vorstand von Tesla vor einigen Wochen erste Schritte unternommen habe, um einen geeigneten Nachfolger zu finden. Darunter auch die Kontaktaufnahme zu Personalvermittlungsagenturen. Außerdem habe man Musk gewarnt, dass er sich wieder auf das Unternehmen konzentrieren müsse.

Quartalszahlen im Überblick: Minus 71 Prozent Gewinn

Im vergangenen Monat meldete Tesla einen Einbruch von 71 Prozent beim Gewinn für das erste Quartal 2024. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent. Fer Gesamtgewinn fiel von 1,4 Milliarden Dollar im ersten Quartal des letzten Jahres auf 409 Millionen Dollar im ersten Quartal dieses Jahres. Der Wert der Tesla-Aktie ist seit Trumps Amtseinführung ebenfalls um mehr als 120 Dollar eingestürzt. Wodurch alle Gewinne nach der Wahl und noch einiges mehr zunichte gemacht wurden.

Quartalsbericht 2024: Tesla meldet massive Gewinneinbrüche

Da Musks Aufmerksamkeit bereits zwischen seinen verschiedenen Unternehmen geteilt ist, die nun mit seinem Vorstoß in die Politik durch seine finanzielle Partnerschaft mit der Trump-Regierung konkurrieren, ist es kein Wunder, dass Tesla nach einer neuen Führung sucht.

Tesla-Aktie stürzt weiter ab seit Trumps Amtsantritt

Musk wird jedoch nicht kampflos untergehen. Oder zumindest nicht ohne einige sehr wütende Posts.

„Es ist ein EXTREM SCHWERER VERSTOSS GEGEN DIE ETHIK, dass die [Zeitschrift] einen ABSICHTLICH FALSCHEN ARTIKEL veröffentlicht hat. Und es versäumt hat, zuvor eine eindeutige Dementi des Tesla-Vorstands aufzunehmen“, schrieb Musk in den frühen Morgenstunden des Donnerstags auf X, das ihm ebenfalls gehört. Dessen CEO er jedoch nicht ist.

In einem weiteren Beitrag schrieb Musk, dass „das WSJ den Journalismus in Verruf bringt‘“.

Kritik an Elon Musk: Fokusverlust durch politische Aktivitäten

In einer kurz nach Veröffentlichung des Artikels herausgegebenen Erklärung schrieb Robyn Denholm, Vorstandsvorsitzende von Tesla, ein Dementi. „Heute früh gab es einen Medienbericht, in dem fälschlicherweise behauptet wurde, der Tesla-Vorstand habe Personalvermittlungsfirmen kontaktiert. Um eine Suche nach einem neuen CEO für das Unternehmen einzuleiten. Dies ist absolut falsch. Und wurde den Medien vor Veröffentlichung des Berichts mitgeteilt. Der CEO von Tesla ist Elon Musk, und der Vorstand ist von seiner Fähigkeit, den spannenden Wachstumsplan weiter umzusetzen, fest überzeugt.“

DOGE-Rolle bringt Tesla in Verruf

Das Journal merkte in seinem Artikel an, dass Tesla vor der Veröffentlichung des Berichts keine Stellungnahme zu dieser Angelegenheit abgegeben habe.

Musks Arbeit bei DOGE hat den verschiedenen Marken unter seinem Dach ein Imageproblem beschert. Der CEO ist in den wenigen Monaten, in denen er als Kampfhund des Präsidenten tätig war, zum Gesicht von Massenentlassungen, willkürlichen Programmkürzungen, Plutokratie und ungewählter politischer Einflussnahme geworden. Die Gegenreaktion auf den Präsidenten wurde durch die Gegenreaktion auf Musk und Proteste – und in einigen Fällen Vandalismus – vor Tesla-Händlern noch verstärkt. Und entwickelte sich zu einer weit verbreiteten Form des Widerstands gegen die Regierung. Nicht einmal Trumps Versuch, den Rasen des Weißen Hauses in einen behelfsmäßigen Tesla-Händler zu verwandeln, konnte den Schaden wirksam abwenden.

Medienbericht: Tesla-Vorstand erwägt CEO-Wechsel

Nachdem Musk mit Millionen erfolglos versucht hatte, einen Sitz am Obersten Gerichtshof des Bundesstaates Wisconsin zu kaufen, schien er sich bewusst aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. Möglicherweise in Erwartung des Endes seines Status als Zeitarbeitskraft im Weißen Haus. Das läuft diesen Monat aus.

Bei einer Kabinettssitzung am Mittwoch schwärmte Trump von Musk. Und versicherte ihm, dass er „unfair behandelt worden sei. Aber dass die überwiegende Mehrheit der Menschen in diesem Land dich wirklich respektiert und schätzt. Und das kann jeder in diesem Raum mit Nachdruck sagen“. Trump betonte, dass er „wirklich eine enorme Hilfe gewesen sei“.

Wie geht es weiter? Musks Macht wankt trotz Dementi

Musk – der zwei MAGA-Kappen übereinander trug – antwortete auf einen Chor von gezwungenem Gelächter. „Nun, Herr Präsident, Sie wissen ja, man sagt, ich trage viele Hüte.“

Der Tesla-CEO hat in der Tat versucht, mehrere Hüte unter einen Hut zu bringen. Und es ist klar, dass mindestens eines seiner Unternehmen ihn bittet, einige davon abzunehmen.