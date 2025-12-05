Wird Birmingham Airport zu „Ozzy Osbourne International“? Die Fakten

Ozzy Osbourne verstarb am 22. Juli 2025 – Fans forderten daraufhin mithilfe einer Petition die Umbenennung des Birmingham Airport in Erinnerung an den Fürsten der Finsternis. Ein erstes Statement eines Verantwortlichen des Flughafens ließ die Ozzy-Anhänger hoffen. Nun folgte die Absage – trotz Zehntausenden von Unterschriften und der dazu gewonnenen Befürwortung der Osbourne-Familie.

Würdigung von Ozzy – Flughafen sollte umbenannt werden

Nur zwei Tage nach dem Tod der Heavy-Metal-Ikone rief Dan Hudson, Co-Moderator des Podcasts „A Gay And A Nongay“, eine Petition auf change.org ins Leben. Darin forderte er die Namensänderung des Birmingham Airport in „Ozzy Osbourne International“ – als Hommage an den Künstler und seine Geburtsstätte. Die Kampagne verzeichnet inzwischen gut 75.000 Befürworter. Nun wurde auch die Osbourne-Familie auf das Anliegen aufmerksam und unterstützt das Vorhaben durch Äußerungen in einem Interview.

Weil die Flughafenleitung ihre Aussage nun spezifizierte und die Namensänderung abwies, unterstützen auch die Osbournes das Anliegen. Kelly Osbourne, Tochter von Ozzy, teilte gegenüber dem Radiosender BBC WM mit, die Namensänderung des Flughafens wäre „ein unglaubliches Tribut für ihn und das Erbe, das er hinterlassen hat.“ Außerdem sei die Forderung angemessen, denn: „Diese Stadt hat ihn geprägt, und er hat diese Stadt geprägt.“ Auch die Fangemeinde hält an der Forderung fest, dass der Flughafen Birmingham nach dem verstorbenen Ozzy Osbourne umbenannt werden soll – obwohl CEO Nick Barton diese Hoffnung in einem neuen Statement zunichte machte.

Verantwortlicher klärt Verwirrung auf – Wandmalerei anstelle der Umbenennung

In einem ersten Statement von Seiten des Flughafens in Reaktion auf die Kampagne hieß es: „Wir arbeiten gerade an einer spannenden Hommage für Ozzy Osbourne, um einen Ort der Erinnerung für Birmingham und seine Fans zu schaffen.“ Weiter lautete die Erklärung: „Wir sind entschlossen, sein Vermächtnis in unserem Terminal zu ehren.“ Diese Worte ließen viel Raum für Spekulationen. Nun sprach der CEO Klartext.

Infolge der medialen Aufmerksamkeit und dem damit einhergehenden Druck verdeutlichte Barton seine Aussage gegenüber BBC WM: „Bewundernswerterweise hat Birmingham eine herausragende Liste von unglaublich einflussreichen Menschen, von historischen Persönlichkeiten wie Charles Darwin sowie Robert Plant und Sir Lenny Henry, aber die Antwort ist nein. Der Name des Flughafens ist sehr wichtig für die zukünftige Entwicklung dessen, was wir haben, nämlich einen tollen Flughafen, der aber weiterhin signifikant wachsen soll, was er tun wird, aber nur basierend auf seinem Namen.“

Barton fügte hinzu, dass der Flughafen plant, Osbournes Vermächtnis in Form einer „Wandmalerei zu Ehren von Ozzy und anderen Größen der Region“ zu würdigen.

Die letzten Tage des Fürsten der Finsternis

Der Metal-Sänger verstarb Ende Juli 2025 im Alter von 76 Jahren, nur 17 Tage nachdem Black Sabbath ein Abschiedskonzert im Villa Park in Birmingham gegeben hatte. Ozzy war 2019 mit Parkinson diagnostiziert worden und hatte seitdem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Kurz vor dem Konzert wurde er aus bisher unbekanntem Grund in eine Klinik eingewiesen. Der Klinikaufenthalt war so geheim, dass nicht einmal Sohn Jack Osbourne etwas davon wusste.