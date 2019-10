Elton John: „Ich war 24 Stunden vom Tod entfernt“

Elton John spielt im kommenden Jahr noch einmal fünf Konzerte in Köln, Hamburg und Berlin.

Elton John ist zur Zeit auf großer Abschiedstournee. „Farewell Yellow Brick Road“ heißt das Motto der Konzertreise, zu der sich der 70-Jährige entschlossen hat. Zuletzt litt er unter Gesundheitsproblemen, außerdem kündigte er an, sich mehr um die Familie kümmern zu wollen. Der Sänger kehrt nun 2020 noch einmal nach Deutschland zurück. Nach den Abschiedsshows in diesem Jahr spielt er hierzulande fünf Zusatzkonzerte. Der exklusive Vorverkauf startet am Freitag, 4. Oktober um 10 Uhr bei Eventim. Im Dezember 2020 findet die Tour dann ihren endgültigen Abschluss. Mit anderen Worten: Im nächsten Jahr gibt es die letzte Chance, Elton John live zu erleben.…