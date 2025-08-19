Elton John: Mittagessen in Cannes sorgt für Ärger

Was für Unmut sorgt: Elton John und David Walliams feiern beim Lunchen, während andere ihre Pläne über Bord werfen müssen.

von 
Artikel Teilen
Elton John

Elton John  |  Elton John: Mittagessen in Cannes mit David Walliams sorgt für Ärger. Foto: Getty Images Europe. Harry Durrant. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Ein gemeinsames Mittagessen von Elton John und dem britischen Entertainer David Walliams im exklusiven Restaurant La Guérite nahe Cannes hat unerwartete Folgen ausgelöst. Wie britische Medien berichten, musste das Lokal am Wochenende kurzfristig eine bereits länger bestehende Reservierung einer Gruppe von Frauen stornieren, die dort eigentlich den Junggesellinnenabschied ihrer Freundin feiern wollten.

Instagram-Post löst Kritik aus

Walliams postete ein Video des Treffens mit Elton John auf Instagram, das zahlreiche Reaktionen nach sich zog. Unter dem Beitrag äußerten sich mehrere enttäuschte Gäste, deren geplantes Event dem Lunch der beiden Prominenten zum Opfer gefallen sei. „Unsere Reservierung wurde wegen eures „semi-privaten Events gestrichen“, schrieb eine Nutzerin. Andere Nutzer:innen schlossen sich anschließend dieser Äußerung an.

Der Entertainer und der Sänger hatten sichtlich Spaß:

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Ob John oder Walliams von den Absagen wussten, ist unklar. Das Restaurant selbst hat die Vorwürfe bislang nicht öffentlich kommentiert. Für die betroffenen Gäste bedeutete die kurzfristige Änderung jedoch das Aus für ihre geplante Feier.

Elton John mit Gesundheitsproblemen

Für Sir Elton John ist es nicht der erste Schlagzeilenmoment in diesem Jahr. Der 78-Jährige sprach zuletzt offen über gesundheitliche Probleme.

MINIX - Musik #110 - Elton John - Sammelfigur 12 cm
MINIX - Musik #110 - Elton John - Sammelfigur 12 cm Für € 20,06 bei Amazon kaufen

Nach einer früheren Erkrankung kämpft er mit Einschränkungen seines Sehvermögens. In Interviews betonte er jedoch, er wolle die Sommermonate nutzen, um Zeit mit seinem langjährigen Partner David Furnish und den gemeinsamen Söhnen zu verbringen.

Themen aus dem Artikel:
Elton John Cannes David Williams