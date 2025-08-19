Elton John: Mittagessen in Cannes sorgt für Ärger

Pet Shop Boys: die besten und wichtigsten Alben im Ranking

Ein gemeinsames Mittagessen von Elton John und dem britischen Entertainer David Walliams im exklusiven Restaurant La Guérite nahe Cannes hat unerwartete Folgen ausgelöst. Wie britische Medien berichten, musste das Lokal am Wochenende kurzfristig eine bereits länger bestehende Reservierung einer Gruppe von Frauen stornieren, die dort eigentlich den Junggesellinnenabschied ihrer Freundin feiern wollten.

Instagram-Post löst Kritik aus

Walliams postete ein Video des Treffens mit Elton John auf Instagram, das zahlreiche Reaktionen nach sich zog. Unter dem Beitrag äußerten sich mehrere enttäuschte Gäste, deren geplantes Event dem Lunch der beiden Prominenten zum Opfer gefallen sei. „Unsere Reservierung wurde wegen eures „semi-privaten Events gestrichen“, schrieb eine Nutzerin. Andere Nutzer:innen schlossen sich anschließend dieser Äußerung an.

Der Entertainer und der Sänger hatten sichtlich Spaß:

Ob John oder Walliams von den Absagen wussten, ist unklar. Das Restaurant selbst hat die Vorwürfe bislang nicht öffentlich kommentiert. Für die betroffenen Gäste bedeutete die kurzfristige Änderung jedoch das Aus für ihre geplante Feier.

Elton John mit Gesundheitsproblemen

Für Sir Elton John ist es nicht der erste Schlagzeilenmoment in diesem Jahr. Der 78-Jährige sprach zuletzt offen über gesundheitliche Probleme.

Nach einer früheren Erkrankung kämpft er mit Einschränkungen seines Sehvermögens. In Interviews betonte er jedoch, er wolle die Sommermonate nutzen, um Zeit mit seinem langjährigen Partner David Furnish und den gemeinsamen Söhnen zu verbringen.