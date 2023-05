Elton John: Wieder fit für den Live-Hattrick in Köln – alle Infos hier

Mit 76 Jahren sollte man auch im hektischen Showbiz auf seine Gesundheit achten. An diese Devise hat sich Sir Elton John gehalten. Sein Gastspiel in der Mannheimer SAP Arena sagte er deshalb „krankheitsbedingt“ ab. Ein böser Infekt hatte den „Rocketman“ vom Konzerthimmel geholt.

Am 12. Mai hatte deshalb sein deutscher Konzertveranstalter Dirk Becker Entertainment mitgeteilt: „Elton hasse es, seine Fans im Stich zu lassen und sei am Boden zerstört, dass er nicht in der Lage sei, die letzte Show für seine treuen Fans zu spielen“.

Nun gibt es Grande Entwarnung.

Der in der Kölner Lanxess Arena angesetzte Auftritt im Rahmen seiner Abschieds-Welttournee am heutigen 16. Mai findet statt. Auch die anderen beiden Termine seiner Residency am Rhein am 18. und 19. Mai können wie geplant stattfinden.

Letztlich hat der unverwüstliche englische Superstar auf Anraten seiner Ärzte lediglich eine 48-stündige Pause eingelegt. Somit kommen die Fans am Rhein nach Elton Johns Hüftoperation und der zwischenzeitlichen Covid-Maßnahmen nun (doch) in den Genuss des mehrfach verschobenen Piano-Spektakels.

Nach der Kölner Live-Trilogie geht es für den Maestro weiter nach Barcelona, Belgien, Frankreich und zur Glamourama-Sause ins heimische London.

Bereits die ersten Shows in Großbritannien sind von der dortigen Presse überschwänglich gefeiert worden. Das „Liverpool Echo“ sprach etwa von einer „kraftvollen und schillernden Show, bevor er in den Ruhestand geht.“ „Birmingham Live“ sah den „emotionalen Abschied einer wahren Legende“.

Das Fazit aus Nordengland: „Der globale Megastar behauptet sich imposant und glänzt auf der Bühne am Solo-Piano.“