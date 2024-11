Hier spricht Scarlett Johansson (9) für ihren ersten Film vor

Scarlett Johansson hätte an der Seite von Robin Williams in „Jumanji“ spielen können. Als Neunjährige machte der Hollywood-Star ihr erstes Vorsprechen für den Film. Sie bewarb sich um die Rolle der jungen Judy Shepherd, die letztlich an Kirsten Dunst ging. Ihr großes Schauspieltalent ist hier allerdings allenfalls zu erahnen.

Obwohl sie die Rolle nicht bekam, blieb Johansson dran. Schließlich hatte sie bereits im Alter von acht Jahren ihre erste Rolle in einem Off-Broadway-Stück neben Ethan Hawke. Ihr Spielfilmdebüt gab Johansson 1994 in „North“ von Rob Reiner.

Kurz vor der Premiere des Films fiel auch ein bemerkenswerter Auftritt in der Late Night Show von Conan O’Brien. Scarlett Johansson spielte hier einen Sketch. Sie spielte eine Figur namens Sarah Hughes, die auf unbeholfene Weise nicht jedes Wort buchstabieren konnte, das sie aussprechen sollte. Es war ihr erster bezahlter Schauspieljob.

So wurde Scarlett Johansson zum Hollywood-Star

Johanssons erster zaghafter Durchbruch kam bereits mit dem Film „Manny & Lo“ (1996), in dem sie eine Teenagerin spielte, die mit ihrer schwangeren Schwester durch die USA reist. Kritiker waren begeistert. Es gab eine Nominierung für einen Independent Spirit Award.

Noch mehr Aufmerksamkeit brachte danach ihre Rolle als Grace MacLean in „Der Pferdeflüsterer“ (1998) von Robert Redford. Hier spielte sie ein Mädchen, das nach einem traumatischen Reitunfall versucht, körperlich und emotional zu heilen.

Auch wenn Hollywood damit auf die Jugendliche aufmerksam geworden war, wollte Johansson erst die richtigen Rollen für sich finden, um weiter in der Traumfabrik Fuß zu fassen. Die fand sie in den zu Dramedy-Klassikern gewordenen Filmen „Ghost World“ (2001) und „Lost In Translation“ (2003).