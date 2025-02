Dieser Song enthält die schönste Liebeslied-Zeile

Die Musikgeschichte schäumt über vor Love Songs mit unvergesslichen Zeilen. Auch nur ein paar zu nennen wäre ungerecht gegenüber all jenen, die man vergisst oder aus trotzigen Gründen ignoriert.

Doch die schönsten Zeilen, die jemals in einem Liebeslied zu hören waren, stammen aus dem von George David Weiss, Luigi Creatore und Hugo Peretti geschrieben und von Elvis Presley intonierten „(I Can’t Help) Falling In Love With You“:

„Take my hand, take my whole life too

For I can’t help falling in love with you.“