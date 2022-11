Elvis Presley: Special Box zum Jubiläum seiner 1972er-Tour

Dieses Jahr liegt Elvis Presleys 1972er-Tour 50 Jahre zurück. Das Jubiläum wird am 27. Januar mit eine „Elvis On Tour“-Box gefeiert. Darin werden unveröffentlichte Mitschnitte von drei der Elvis-Konzerten, der Remix seines Auftritts in San Antonio, Aufnahmen der Tournee-Proben sowie der Film „Elvis On Tour“ (1972) enthalten sein.

Digital erscheint die Musik der Edition bereits am 02. Dezember, der Film wird online nicht verfügbar sein. Produziert hat das Set Ernst Mikael Jørgensen, abgemischt wurden die Stücke von Matt Ross-Spang. Die Original-Aufnahmen stammen von Felton Jarvis und Al Pachucki. Beim Film hat 1972 Martin Scorsese Regie geführt.

Als erster Vorgeschmack wurden die drei Singles „Burning Love (Rehearsal 2)“, „Always On My Mind (Take 3)“ und „How Great Thou Art (Live at Hampton Roads Coliseum, Hampton Roads, VA – April 9, 1972)“ geteilt.

Die Inhalte der Box

Die CDs:

CD1: Live-Mitschnitte vom 9. April 1972 im Hampton Roads Coliseum in Hampton, Virginia

CD2: Live-Mitschnitte vom 10. April 1972 im Richmond Coliseum in Richmond, Virginia

CD3: Live-Mitschnitte vom 14. April 1972 aus dem Greensboro Coliseum in Greensboro, North Carolina

CD4: Live-Mitschnitte vom 18. April 1972 in der Convention Center Arena in San Antonio, Texas

CD5: Live-Mitschnitte zu den Proben für die 1972er Tournee vom 30. und 31. März 1972 in den RCA Recording Studios in Hollywood, Kalifornien

CD6: Weitere Proben-Mitschnitte

Die Stücke (auch digital):

See See Rider • I Got A Woman / Amen • Never Been To Spain •You Gave Me A Mountain • Until It’s Time For You To Go • Polk Salad Annie •Love Me • All Shook Up • (Let Me Be Your) Teddy Bear / Don’t Be Cruel •Are You Lonesome Tonight? • I Can’t Stop Loving You • Hound Dog •Bridge Over Troubled Water • Suspicious Minds • For The Good Times • An American Trilogy • Love Me Tender • A Big Hunk O‘ Love • How Great Thou Art • Sweet, Sweet Spirit (Performed by The Stamps) •Lawdy, Miss Clawdy • Can’t Help Falling In Love • Proud Mary •Heartbreak Hotel • It’s Over • Funny How Time Slips Away • Burning Love •Release Me (And Let Me Love Again) • Johnny B. Goode • Always On My Mind • Separate Ways • The First Time Ever I Saw Your Face •Help Me Make It Through The Night • Young And Beautiful •I, John • Bosom Of Abraham • You Better Run • Lead Me, Guide Me • Turn Your Eyes Upon Jesus / Nearer My God To Thee

Die legendäre 1972er-Tour

Auf seiner wohl berühmtesten Tour präsentierte der King of Rock ’n‘ Roll die für ihn wichtigsten Songs seiner bisherigen Karriere. Darunter befanden sich Cover, als auch eigene Stücke.