Elvis Presley: Unveröffentlichtes Material zum 50. Jubiläum angekündigt

Genau 50 Jahre ist her, dass Elvis Presley, der „King of Rock ’n‘ Roll“, seine 57-Show-Residenz am „International Hotel“ in Las Vegas aufnahm und im „American Sound Studio“ die Session einspielte, die später zu dem Album „From Elvis in Memphis“ wurde.

Aus diesem Anlass sollen insgesamt drei neue Kollektionen veröffentlicht werden. „Live 1969“, ein aus elf CDs bestehendes Set, beinhaltet bisher ungehörtes Material, ein 52-Seiten-Booklet mit Fotos und andere Memorabilia – erhältlich ab dem 9. August.

Außerdem wird am selben Tag die Doppel-LP „Live at the International Hotel, Las Vegas, NV August 26, 1969“ erscheinen, die aus Presleys gesamter Midnightshow vom 26. August 1969 besteht.

Am 23. August folgt dann eine digitale Veröffentlichung von „American Sound 1969“, eine 90-Track-Kollektion bestehend aus rarem und ungehörtem Material der Sessions des „American Sound Studios“.