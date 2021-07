EM: Adele muntert „Three Lions“ auf Instagram auf

George Harrisons „All Things Must Pass“ wird anlässlich des 50. Jubiläums in umfassenden Sondereditionen neu veröffentlicht. Alle Infos und die Tracklist auf einen Blick.

Im November 1970 - nur wenige Monate nach der offiziellen Trennung der Beatles - erschien George Harrisons Solo-Tripple-Album. Neben Songs wie „Isn’t It a Pity“ und „Awaiting On You All“ enthielt es auch den bis heute einflussreichen Titel „My Sweet Lord“, in dem Harrison seiner tiefen Spiritualität Ausdruck verleiht. ROLLING STONE wählte das Lied in die 500 besten Songs aller Zeiten. Harrison selbst hingegen zeigte sich vor seinem Tod im Jahr 2001 durchaus selbstkritisch: „Ich würde nach all den Jahren gerne einige dieser Stücke von der gewaltigen Produktion befreien, die sich damals so passend und richtig angefühlt hat.“ Sohn Dhani…