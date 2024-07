Eminems „The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)“ ist offiziell die Nummer eins in den USA, wie „Billboard“ am Sonntag bestätigte. Damit hat es Taylor Swifts „The Tortured Poets Department“ nach 12 Wochen an der Spitze der Charts entthront.

Das Album selbst wurde mit gemischten Kritiken bedacht, was seine Fans aber nicht davon abhielt, es sich anzuhören: „The Death of Slim Shady“ wurde in den USA laut Luminate 281.000 Mal verkauft. Das Album wurde 220 Millionen Mal gestreamt und weitere 114.000 Mal digital heruntergeladen. Es ist das 11. Album von Eminem, das die Billboard-Album-Charts anführt, so die Publikation.

Das Debüt von „The Death of Slim Shady“, das die Charts anführt, setzt eine beeindruckende Serie fort, die Eminem seit fast 30 Jahren verfolgt. Abgesehen von seinem Greatest Hits-Album „Curtain Call 2“ aus dem Jahr 2022 war „The Slim Shady LP“ aus dem Jahr 1999 das letzte Mal, dass ein Album von Eminem nicht auf Platz eins der Billboard-Charts landete.

Die K-Pop Gruppe Enhypen’s „Romance: Untold“ debütiert laut Billboard auf Platz 2, während Zach Bryan’s „Great American Bar Scene“ auf Platz drei fällt. „Tortured Poets Department“ liegt auf Platz vier und damit zum ersten Mal seit seiner Debüt-Platzierung unter der Nummer eins.

„TTPD“ zu schlagen ist ein Kunststück, das mehreren anderen Stars wie Bryan, Billie Eilish, Megan Thee Stallion und Charli XCX nicht gelungen ist, seit Swifts Album im April erschienen ist. „The Tortured Poets Department“ ist laut Luminate mit rund 4,66 Millionen verkauften Einheiten bis zur ersten Hälfte des Jahres 2024 das bisher mit Abstand meistverkaufte Album des Jahres. Das Album hat mehr physische Verkäufe als der Rest der physischen Top-10-Veröffentlichungen des Jahres 2024 zusammen.

Swift, die vielleicht das Ende ihrer Nummer-eins-Serie vorhersah, bedankte sich am Samstag in den sozialen Medien bei ihren Fans für den Erfolg und schrieb: „Ich wollte auch allen sagen, die „The Tortured Poets Department“ unterstützt haben, ich bin völlig überwältigt von dem, was ihr getan habt – es blieb die ersten 12 Wochen nach seiner Veröffentlichung auf Platz 1, und das ist einem meiner Alben noch nie passiert, nicht einmal annähernd!!! Ihr seid einfach die Größten.“

Nach „American Dream“ von 21 Savage, „Vultures 1“ von Kanye West und Ty Dolla Sign sowie „We Don’t Trust You and We Still Don’t Trust You“ von Future und Metro Boomin ist „The Death of Slim Shady“ das fünfte Album des Jahres, das die Billboard-Albumcharts anführt.

Da Eminem nun auf Platz eins ist, bleibt die Frage, ob er die Krone nächste Woche behalten kann, oder ob Swift und „TTPD“ wieder zurückkommen – oder ein anderer Spieler den Platz übernimmt.