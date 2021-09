Am morgigen Freitag (24. September) jährt sich die Veröffentlichung des Nirvana-Albums „Nevermind“ zum 30. Mal. Und das wird gefeiert: Die Plattenfirma hat jetzt bekannt gegeben, dass der Grunge-Meilenstein mit dem vermeintlich skandalösem Album-Cover eine Deluxe-Edition erhält.

„Nevermind“ erscheint als Remaster – und etlichen Live-Bonusstücken. Die „30th Anniversary Edition“ kommt am 12. November in den Handel, aber nicht nur als 2-CD-Set, LP und Deluxe-Digital-Download. Die größte Edition ist die „Super Deluxe“: 5 CDs bzw. 8 LPs, mit vier Live-Mitschnitten: Amsterdam (25. November 1991; Del Mar, 28. Dezember, 1991; Melbourne 01. Februar 1992 sowie Tokio, 19. Februar 1992. Die Vinyl-Edition enthält außerdem eine 7-Inch: „Endless, Nameless” als A-Seite und „Even In His Youth”/„Aneurysm” als B-Seite.

LP-Tracklist:

LP 1 – Nevermind (Original Album Remastered)

A1. Smells Like Teen Spirit

A2. In Bloom

A3. Come As You Are

A4. Breed

A5. Lithium

A6. Polly

B1. Territorial Pissings

B2. Drain You

B3. Lounge Act

B4. Stay Away

B5. On A Plain

B6. Something In The Way

LP 2 – Live in Amsterdam, Netherlands (Paradiso, November 25, 1991)

A1. Drain You*

A2. Aneurysm*

A3. School

A4. Floyd The Barber*

B1. Smells Like Teen Spirit*

B2. About A Girl*

B3. Polly*

B4. Lithium

LP 3 – Live in Amsterdam, Netherlands (Paradiso, November 25, 1991) (continued)

A1. Sliver*

A2. Breed

A3. Come As You Are*

A4. Been A Son

A5. Negative Creep*

B1. On A Plain*

B2. Blew

B3. Love Buzz*

B4. Territorial Pissings*

LP 4 – Live in Del Mar, California (Pat O’Brien Pavilion, Del Mar Fairgrounds, December 28, 1991)

A1. Drain You

A2. Aneurysm

A3. School*

A4. Floyd The Barber*

A5. Smells Like Teen Spirit

A6. About A Girl*

B1. Polly

B2. Sliver

B3. Breed*

B4. Come As You Are*

B5. Lithium*

B6. Territorial Pissings*

LP 5 – Live in Melbourne, Australia for triple j (The Palace, St. Kilda, February 1, 1992)*

A1. Aneurysm

A2. Drain You

A3. School

A4. Sliver

B1. About A Girl

B2. Come As You Are

B3. Lithium

B4. Breed

B5. Polly

LP 6 – Live in Melbourne, Australia for triple j (The Palace, St. Kilda, February 1, 1992)* (continued)

A1. Lounge Act

A2. In Bloom

A3. Love Buzz

A4. Smells Like Teen Spirit

B1. Feedback Jam

B2. Negative Creep

B3. On A Plain

B4. Blew

LP 7 – Live in Tokyo, Japan (Nakano Sunplaza, February 19, 1992)*

A1. Negative Creep

A2. Been A Son

A3. On A Plain

A4. Blew

A5. Come As You Are

B1. Lithium

B2. Breed

B3. Sliver

B4. Drain You

LP 8 – Live in Tokyo, Japan (Nakano Sunplaza, February 19, 1992)* (continued)

A1. About A Girl

A2. School

A3. Aneurysm

A4. Love Buzz

B1. Polly

B2. Territorial Pissings

B3. Smells Like Teen Spirit

7″

A1. Endless, Nameless

B1. Even In His Youth

B2. Aneurysm