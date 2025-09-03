Epstein-Überlebende erstellen Promi-Liste: „Wir kennen die Namen“

Überlebende des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, seiner Komplizin Ghislaine Maxwell und anderer wohlhabender Eliten versammelten sich am Mittwoch in Washington, D.C., um Rechenschaft zu fordern und die Freigabe weiterer Informationen über Epsteins Missbrauchsnetzwerk zu verlangen. Eine Überlebende erklärte, sie sei Teil einer Gruppe, die auf Basis ihrer eigenen Geschichten eine eigene Namensliste von Epsteins Bekannten erstellt.

Forderung nach vollständiger Veröffentlichung

Die Abgeordneten Ro Khanna (D-Kalifornien) und Thomas Massie (R-Kentucky) traten zusammen mit Epsteins Opfern und deren Familien bei einer Pressekonferenz vor dem US-Kapitol auf und forderten Donald Trumps Justizministerium auf, mehr Informationen freizugeben. Zwar hat die Regierung unter Druck von Demokraten und Republikanern bereits Tausende von Dokumenten veröffentlicht, doch neue Erkenntnisse blieben aus. Trump, der im Wahlkampf 2024 versprochen hatte, die sogenannten Epstein-Akten freizugeben, pflegte eine lange und gut dokumentierte Freundschaft mit Epstein.

„Weniger als ein Prozent dieser Akten wurden veröffentlicht“, sagte Khanna. „Wir fordern heute mit der Entlastungspetition, dass alle Akten veröffentlicht werden.“

Er erklärte, dass 212 Demokraten und vier Republikaner das „Epstein Files Transparency Ac“t unterstützten, eine Entlastungspetition, die das Justizministerium auffordert, alle nicht klassifizierten Akten zu Epstein und Maxwell offenzulegen. Insgesamt werden 218 Unterschriften benötigt. Die republikanische Führung verfolgt hingegen einen anderen Weg über den House Oversight and Government Reform Committee. Dieses Komitee veröffentlichte am Dienstag 33.000 Dokumente, konnte jedoch nicht die Antworten liefern, nach denen die Überlebenden suchen.

„Heute stehen wir an der Seite der Überlebenden“, sagte Khanna. „Wir stellen uns gegen das große Geld. Wir stellen uns zum Schutz der Kinder Amerikas. Darum geht es hier wirklich.“

„Ich fordere Gerechtigkeit“, sagte Lisa Phillips, ein Model, das im Jahr 2000 auf Epsteins Insel gebracht wurde, vor der Menge. „Der Kongress muss sich entscheiden. Werden Sie weiterhin Täter schützen? Oder werden Sie endlich die Überlebenden schützen?“

Überlebende wollen eigene Liste anlegen

„Ich möchte heute hier bekanntgeben“, fuhr sie fort, „wir Epstein-Überlebenden haben besprochen, unsere eigene Liste zu erstellen. Wir kennen die Namen. Viele von uns wurden von ihnen missbraucht. Gemeinsam als Überlebende werden wir vertraulich die Namen zusammentragen, die regelmäßig in der Epstein-Welt verkehrten. Und es wird von Überlebenden und für Überlebende geschehen – niemand sonst ist beteiligt.“

„Wir sind der Schlüssel zu dieser Situation“, sagte Überlebende Haley Robson. „Wir haben die Wahrheit, und das FBI kennt die Wahrheit, die Regierung kennt die Wahrheit. Man kann den Schafen die Augen verbinden. Aber wir sind der Schlüssel. Wir wissen, wer beteiligt war. Wir kennen das Spiel. Und wir kennen die Spieler, und wir warten hier seit 20 Jahren, dass ihr etwas unternehmt. Nun, ratet mal: Eure Zeit ist vorbei, und jetzt tun wir es selbst.“

Marina Lacerda – eine Überlebende, die in Epsteins Bundesanklage 2019 als Minderjährige Opfer Eins benannt wurde und entscheidende Beweise lieferte, die Epstein hinter Gitter brachten – sprach erstmals öffentlich über den Missbrauch. Sie sagte, es gebe viele Teile ihrer eigenen Geschichte, an die sie sich nicht erinnern könne.

Dokumente in Regierungsbesitz

„Es ist so schwer, mit dem Heilungsprozess zu beginnen, wenn man weiß, dass es Menschen da draußen gibt, die mehr über meinen Missbrauch wissen als ich selbst“, sagte sie. „Das Schlimmste ist, dass die Regierung derzeit im Besitz von Dokumenten und Informationen ist, die mir helfen könnten, mich zu erinnern und all das vielleicht zu überwinden, und mir beim Heilen helfen könnten. Sie haben Dokumente mit meinem Namen darauf, die aus Jeffrey Epsteins Haus beschlagnahmt wurden, und die mir helfen könnten, die Teile meines eigenen Lebens wieder zusammenzufügen. Aber ich habe nichts davon, und ich weiß, dass es vielen dieser Frauen genauso geht.“

Sky Roberts, der Bruder der bekannten Epstein-Überlebenden Virginia Giuffre – die im April Suizid beging – stellte drei Forderungen auf: „Ghislaine Maxwell muss für den Rest ihres Lebens in einem Hochsicherheitsgefängnis bleiben“, sagte Roberts. „Keine Milde, keine Deals, keine Sonderbehandlung. Die Epstein-Dokumente müssen entsiegelt werden. Jeder Name, jedes Detail, keine weiteren Geheimnisse, kein weiterer Schutz für diejenigen, die die Schwachen missbraucht haben. Und schließlich fordern wir volle Rechenschaft von jedem Helfer, jedem Komplizen, jeder Person in Machtposition, die weggesehen hat.“

Offene Fragen zum Tod von Epstein

Anwältin Gloria Allred, die 27 Überlebende von Jeffrey Epstein und einige mutmaßliche Opfer von Ghislaine Maxwell vertreten hat, sagte, die Überlebenden seien „überfällig auf Gerechtigkeit“. Sie stellte die Umstände von Epsteins Tod 2019 im Gefängnis infrage.

„Ich habe ihn bei der letzten Anhörung vor dem Bundesgericht gesehen“, sagte Allred. „Und so viele Opfer und so viele Überlebende dachten: ‚Endlich gibt es Gerechtigkeit‘, aber anstelle von Gerechtigkeit gab es eine Leiche im Metropolitan Correctional Center. Und es werden immer noch Fragen gestellt: ‚War es Selbstmord? War es Mord?‘ Doch die Opfer bekamen nie die Möglichkeit, vor Gericht auszusagen. Diesen Sexualstraftäter zu konfrontieren. War das Gerechtigkeit?“

„Wir sind überfällig für Gerechtigkeit. Wir werden nicht auf Gerechtigkeit warten. Und wir kämpfen für Gerechtigkeit.“