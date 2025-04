Er sagte, er wolle eine Revolution. Er versuchte, sie in New York zu finden

Ein Präsidentschaftskandidat, der auf die Missstände der Weißen eingeht, wird fast ermordet. Eine schwarze Frau kandidiert für das Präsidentenamt. Eine große Abschiebungsdrohung hängt in der Luft. Menschen gehen auf die Straße, um gegen Bombenanschläge und Völkermord zu protestieren. Das klingt sehr nach der heutigen Zeit. Stattdessen handelt es sich um die Welt nach Woodstock in den frühen Siebzigern. So, wie sie in Kevin Macdonalds One to One: John & Yoko zu sehen ist. Ein Dokumentarfilm , der es wagt, Sie in eine der polarisierendsten Perioden eines der umstrittensten Paare der Popkultur mitzunehmen.

Es ist der Film, von dem Sie nicht dachten, dass Sie ihn sehen wollen. Der sich aber als einer der wenigen neueren Beatles-Produktionen herausstellt, die Sie brauchen werden.

In den letzten Jahren hat man uns mit einer Flut von Inhalten über die Beatles überschwemmt. Von denen einige von großer Bedeutung, andere eher nebensächlich sind. One to One ist nicht so aufschlussreich wie Get Back, Peter Jacksons Werk über die Entstehung des Albums Let It Be. Aber es dient als eine Art Fortsetzung.

„Ich möchte jetzt ich selbst sein“

Der Film, der die Jahre 1971 bis 1973 umfasst, ist eine rasante U-Bahnfahrt. Eine Fahrt durch die Zeit, als John Lennon und YokoOno England verließen. Sie zogen nach Downtown New York, wo sie ein üppiges Anwesen gegen eine Wohnung im West Village eintauschten. Die rechtliche Auflösung der Beatles hatte gerade erst begonnen. In einer der vielen Telefonaufnahmen im Film ist Lennon zu hören. „Ich möchte jetzt ich selbst sein.“ Und das New York der frühen Siebziger war der Ort, an dem er aufblühen wollte.

Es beginnt mit einer Nachbildung von John Lennons und Yoko Onos gemütlicher, etwas unordentlicher Wohnung, die eher an das Zuhause schlampiger College-Mitbewohner erinnert als an das eines der berühmtesten Musiker der Welt. One to One bietet einen Einblick in die chaotische Schnittstelle von Rockstarruhm, Politik des Radical Chic und Kunst der Gegenkultur. Das Paar hatte sich bereits in England an diesem Zusammenfluss versucht, als es sich 1970 die Haare abrasierte. Und die Locken für eine Auktion zugunsten eines Hauses für behinderte Kinder spendete.

Aber erst während ihrer Zeit in Greenwich Village stürzten sie sich kopfüber hinein. Die künstlerischen Früchte dieser Zeit – das fleckige und stolz schroffe Album Sometime in New York City – waren nicht sehr schmackhaft, um die Metapher zu erweitern. Aber der Zirkus, der sich um sie herum abspielte, ist unterhaltsamer als einige der Musikstücke, die sie in dieser Zeit machten.

„Das ist männlicher Chauvinismus!“

Anhand von Interviewaufnahmen und aufgezeichneten Telefongesprächen (die Lennon aus Sorge führte, dass er vom FBI, der Einwanderungsbehörde oder beiden belästigt wurde) gibt uns One to One einen einzigartigen Einblick in die Welt von Lennon und Ono nach den Beatles. Sie mögen jetzt in einer gewöhnlichen Wohnung leben, in der der Fernseher direkt neben dem Fußende ihres Bettes steht, damit sie nicht aufstehen müssen, um fernzusehen. Aber sie sind immer noch prominente Rockstars mit ihren eigenen Launen und Beschwerden. Und mehr als nur einem Anspruchsdenken.

In einem Gespräch beschwert sich Ono bei einem Freund, dass Paul, George und Ringo ihr weiterhin jegliche Anerkennung verweigern. „Das ist männlicher Chauvinismus!“. Andere Anrufe sind urkomisch. Wie zum Beispiel, als der streitlustige Manager Allen Klein versucht, Lennon davon abzubringen, bei einer Benefizveranstaltung für den Aktivisten John Sinclair das neue Lied „Attica“ (über den berühmten Gefängnisaufstand) anstelle eines seiner Hits zu singen.

In einem immer wiederkehrenden Gag ist Ono zu hören, wie er Mitarbeiter anruft und sie auffordert, Tausende lebende Fliegen für eine Galerieausstellung zusammenzutreiben. Diese Arbeiter, darunter Lennons zukünftige Freundin May Pang, sind zu hören, wie sie sich abmühen, die Insekten rechtzeitig zur Eröffnung zu finden. (Spoiler-Alarm: Sie schaffen es. Und wir sehen das Ergebnis.) Ein ganzer Film mit diesen aufgezeichneten Gesprächen wäre für sich genommen schon eine erstaunliche Performance-Kunstausstellung.

Lennons letztes vollständiges Konzert noch einmal zu sehen

Ja, es gibt auch Musik. One to One hat seinen Titel von einem seltenen Konzert, das Lennon, Ono und ihre Begleitband Elephant’s Memory 1972 in New York gaben. Die Show war eine Benefizveranstaltung für Willowbrook. Ein Heim für behinderte Kinder und Erwachsene. Eines, das es seinen Patienten erlaubte, sich in Schmutz und Erniedrigung zu suhlen.(Diese Schande wurde von einem jungen Geraldo Rivera aufgedeckt, der damals ein prahlerischer Kreuzritter der Fernsehnachrichten war, bevor er uns mit Fox News überzog. Die Wandlung ist immer noch erstaunlich zu verdauen.

Der Großteil des Live-Filmmaterials ist bereits auf dem posthumen Album Live in New York City und dem Heimvideo aus den Achtzigern. Aber John Lennons letztes vollständiges Konzert noch einmal zu sehen, und das auf einer großen Leinwand, ist eine ganz andere Erfahrung. Mit Lennon im Rücken klingen Elephant’s Memory härter und geschlossener, als es ihre Legende vermuten lässt.

In Nahaufnahmen von Lennon am Klavier, der „Mother“ singt, scheint ihn jede Zeile des Liedes über seinen verstorbenen Elternteil stärker zu treffen als die vorherige. Dieses Lied und eine knurrende Version von „Come Together“ lassen einen erkennen, was für eine Tragödie es war, dass John Lennon im Gegensatz zu seinen Fabs-Kollegen zu Lebzeiten nie eine vollständige Solo-Tournee gemacht hat.

Der Traum vom Idealismus der Sechziger ist vorbei

Aber One to One handelt ebenso sehr von seinem Moment in der Geschichte wie von John und Yoko. Macdonald ahmt die Flut von Fernsehnachrichten nach, die Lennon und Ono ununterbrochen sahen. Er wechselt die Zeitachse des Lebens des Paares mit Nachrichtenmaterial. Etwa die Erschießung des Gouverneurs von Alabama und Rassisten George Wallace während eines Stopps im Präsidentschaftswahlkampf. Oder die demokratische Kongressabgeordnete Shirley Chisholm, die als erste schwarze Frau, die die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei anstrebte, in die Geschichte einging. Sarauf folgt seichte, oft sexistische Werbung für Reinigungsmittel und Autos. Der Traum vom Idealismus der Sechziger ist vorbei. Wie Ono einem Freund in einem Telefonat erzählt: „Flower Power hat nicht funktioniert. Aber was soll’s. Wir fangen von vorne an.“

Aber es ist mit Sicherheit ein fehlerhafter Neustart. Wir hören, wie Lennon gebeten wird, an allen möglichen Benefizkonzerten teilzunehmen. Er und Ono beginnen, sich mit einer rebellischen Menge zu umgeben, zu der auch der raue Troubadour David Peel und der Yippie-Mitbegründer Jerry Rubin gehören, dessen Liebe zum Rampenlicht mit der eines jeden Arena-Rockers konkurriert. 1972 entwickeln Lennon und Rubin die Idee für eine Tournee, bei der der Erlös aus dem Ticketverkauf für die Kaution für zu Unrecht inhaftierte politische Gefangene in diesem Land verwendet werden sollte.

Sie hatten es satt, Revolutionäre zu spielen

Die Idee ist sowohl wohltätig als auch ein wenig verrückt. Und wir hören zu, wie sie fast Bob Dylan an Bord holen. Über Vermittler, nicht über Dylan selbst. Ono ruft den berüchtigten Dylanologen A.J. Weberman an, der dabei beobachtet wurde, wie er vor Dylans Wohnung in Village in Mülleimern wühlte. Und eine sehr uncoole leere Flasche Clorox fand, um ihm zu sagen, er solle sich zurückhalten und Dylan nicht mehr verrückt machen. Er stimmt zu. Aber letztendlich springt Dylan ab. Und die ganze Tour fällt ins Wasser.

Nicht allzu lange nach diesem Fiasko ziehen John Lennon und Yoko Ono in das Dakota-Gebäude in der Upper West Side von Manhattan. Der Umzug aus dem rußigen Stadtzentrum in das stilvollere, aber ebenfalls rußige Viertel im Norden der Stadt wirkt nun doppelt symbolisch. Selbst sie, so scheint es, hatten es satt, Revolutionär zu spielen. Und das mit immer geringeren Erträgen. Und wer kann es ihnen angesichts des Erdrutschsiegs von Richard Nixon im Jahr 1972 verübeln?

Der Film hat eine Art Happy End. Lennon übersteht den Versuch des Nixon-Teams, ihn auszuweisen, und schon bald tritt Baby Sean in das Leben des Paares. Doch ein beunruhigender Hinweis auf die Zukunft kommt, als Lennon mit dem Schlagzeuger Jim Keltner über Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der abgebrochenen Tournee spricht.

„Du meinst, dass Leute versuchen, uns umzubringen oder so etwas?“, sagt John Lennon. „Ich werde mich nicht erschießen lassen.“ Wir alle wissen, was nicht lange danach geschah. zZuerst für Lennon und jetzt für das Land. Aber selbst in seinen wildesten oder paranoidesten Momenten hätte Lennon sich wahrscheinlich nie vorstellen können, dass das Amerika von 1972 das Land mehr als 50 Jahre später vorwegnehmen würde.